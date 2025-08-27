小孩喝奶粉「等於喝2大瓶可樂」糖分過高？　婦科醫怒：胡說八道

▲網傳「配方奶粉含糖量高」，蘇怡寧曝真相。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

網路上流傳一支影片，嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於每天喝兩大瓶可樂，鼓勵媽媽們餵母乳，引發不少新手爸媽擔憂。對此，婦產科名醫蘇怡寧嚴正澄清，這種說法毫無根據，嬰兒配方奶粉含糖量跟母乳差不多，大約都是7%，配方奶粉主要碳水化合物來源是乳糖，是嬰兒能量的重要來源。

婦產科名醫蘇怡寧在臉書發文，網路流傳一支影片，提到小朋友喝的奶粉糖分過高，「一瓶奶粉有一半以上，全部都是糖，等於兩大瓶可樂」，建議媽媽們餵母奶才是最好的。他痛批，嬰兒配方奶粉（Infant Formula）含糖量跟母乳差不多，含量大約都是7%左右，「這種都是很容易可以搜尋到的資訊，為什麼要這樣胡說八道呢？」

蘇怡寧指出，一般嬰兒配方奶粉的碳水化合物主要來自乳糖（lactose），與母乳的糖分來源一致，提供寶寶成長所需的能量；若寶寶有乳糖不耐症，才會使用特別的無乳糖配方，且台灣針對嬰兒配方奶粉的法規非常明確，不論是哪一種配方，對成分都有明確規範，不可能讓市面上出現含糖過量的產品。

蘇怡寧表示，鼓勵餵哺母乳，「畢竟這是老天爺送給寶寶最天然的禮物」，但現代社會中有不少媽媽無法親餵，此時配方奶就是一種安全替代方案，「情緒勒索真的母湯，胡說八道更是不可接受。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「感謝蘇醫師發文！看到那個不實言論真的氣死」、「能不能餵母奶真的看緣分，把餵母奶直接掛上是必須的母愛，真的很情勒」、「很多媽媽真的沒有奶，只好尋求配方奶，被這種影片亂說亂騙，搞得擠不出奶的媽媽很焦慮欸」、「錯誤資訊的短影片真的很可怕，不懂的人亂轉傳更可怕」。