「小孩喝奶粉=吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明！網炸鍋：硬拗

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲母嬰品牌「媽媽餵 Mamaway」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵 Mamaway」日前分享影片，提到配方奶含糖量高，引發家長與醫師質疑內容誤導。對此，品牌發出5點聲明，2024年有外媒報導配方奶有添加糖的問題，因此影片內容並不是毫無根據，強調「尊重媽媽們有切身環境因素考量，選擇配方奶是必要替代方案！」

「媽媽餵 Mamaway」在Threads發文，品牌經常會在社群平台分享最新的育嬰研究與發現，作為與媽媽們交流的靈感來源，但這並不代表內容是毫無依據。他們強調，母乳與配方奶的討論應該平衡呈現，因為配方奶市場龐大，相關宣傳自然很多，而母乳有時卻容易被低估或誤解，因此品牌才會積極推廣哺乳價值。

聲明中也澄清，「媽媽餵」不是哺乳協會，不存在刻板立場問題，更不是以攻擊配方奶來營利，「若為了營利目的，應該要考慮開始賣奶粉」。品牌強調，影片並未針對特定品牌或產品，不過國際媒體確實在2024年有報導指出，有配方奶領導品牌因添加糖的問題受到關注。

最後，「媽媽餵」再次重申，尊重每位媽媽在不同環境下的育兒選擇，若因為個人或醫療因素必須使用配方奶，也是完全必要且合理的替代方案。

聲明曝光，大批網友狂罵，「真的快氣瘋，好好道歉很難嗎？一定要強詞奪理覺得自己是對的？」「沒關係，直接抵制，祝福貴公司往後生意興隆」、「你拿美國跟台灣比，我不知道要說什麼，兩地規範有沒有相同，我覺得你們可能要先做功課」、「你們沒救了，以上的聲明我只看到避重就輕跟硬拗」、「打了一大篇的廢話，專業知識不足就不要拍什麼宣導影片，真的拜託了」。

