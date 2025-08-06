駕駛未禮讓辯行人沒動「我有盡快通過」　抗罰6千元慘敗

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿貴（化名）去年12月間開車行經新竹縣一處路口，因未禮讓行人被民眾檢舉，事後收到一張6000元的罰單；他提出行政訴訟並強調，該路口設計不當，而且當下行人處於靜止狀態，他擔心緊急剎車會發生追撞事故，這才盡快開過去，好方便行人通行。不過，台北高等行政法院法官沒有採信阿貴的說詞，日前裁定駁回他的告訴。

▲阿貴自認不是故意不禮讓行人，但他的說詞沒有獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿貴去年12月間開車行經新竹縣一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾拍攝影片檢舉，事後挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿貴不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，事發路口右側設有路邊停車格，會妨礙用路人視野，加上人行道設計不良，行人必須在柏油路上等待過馬路，當時他打算通過路口，行人則處於靜止狀態，他擔心若驟然減速、停車會發生追撞事故，這才盡快駛離行人穿越道，以便行人通過路口。

不過，台北高等行政法院法官檢視檢舉影像之後，發現阿貴的車輛靠近行人穿越道之前，已經有行人站在行人穿越道的右側，雙方之間並無任何遮蔽或足以阻擋視線的狀況存在，阿貴卻沒有暫停禮讓，反而逕自超越停止線通過行人穿越道，違規事實明確。

法官接著指出，當時阿貴的車輛與行人相距未達一個車道寬，他未依規定先「減速」並「暫停」，行人怎麼可能在眼見車輛未完全暫停的狀態之下，貿然穿越馬路，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。