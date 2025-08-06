駕駛未禮讓撞傷行人反控「他閉著眼跑來」　法官見1情況打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿豪（化名）去年8月間開車行經台北市士林區一處路口時，因未禮讓撞傷行人，挨罰7200元，但他辯稱，當時行人不僅闖紅燈，還是閉著眼睛跑過來的。不過，台北高等行政法院法官經檢視行車記錄器影像、監視器影像之後，認定行人沒有闖紅燈，反而是阿豪在雨天開車竟然沒有使用雨刷，前擋風玻璃幾乎布滿雨水，導致行車視線受到影響，加上沒有暫停禮讓，違規事實明確，最終裁定駁回他的告訴。

▲阿豪聲稱行車記錄器有拍到行人違規闖紅燈，但未獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年8月間開車行經台北市士林區福港街與中正路的路口時，因未禮讓行人發生事故，導致行人受傷，被警方以有「汽車駕駛人有違反第44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為製單舉發，挨罰7200元罰鍰（已繳納）、吊扣駕駛執照12個月。

阿豪不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時正下著雨，他右轉時有減速，但沒有看見行人，從行車記錄器影像看來，是行人闖紅燈跑過來的，他因右轉視線被A柱擋住沒有看見，直到聽見碰撞聲才停車，就連行人的家人也說，行人是閉著眼睛跑過去，沒有看到車。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視事發路口的監視器影像，發現行人踏上行人穿越道穿越時，行人號誌顯示為綠燈，並無行人闖紅燈的狀況發生，退一步而言，就算行人真的闖紅燈，阿豪行近行人穿越道，也應當先暫停禮讓。

而在行車記錄器影像中，法官指出，阿豪的車輛過行人穿越道之前，行人已經先走上行人穿越道上了，而且事發路口路幅很大，行人自遠端起步通行，依照阿豪的行進方向應當可以清楚看見，但當時下著大雨，阿豪卻沒有使用雨刷，前擋風玻璃幾乎布滿雨水，顯然已經影響到行車視線。

法官認為，這起事故是阿豪一己過失造成，他未遵守車輛行近行人穿越道時，應暫停讓行人先行通過的義務，進而導致行人受傷，原處分裁處核屬有據，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。