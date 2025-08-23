　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行人闖紅燈！駕駛收7200元紅單　2原因逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿輝（化名）去年8月間開車行經台北市一處路口時，因行人闖紅燈，加上左右視線均受阻，他來不及暫停禮讓，導致雙方發生碰撞，他因此挨罰7200元罰鍰，還要吊扣駕照12個月。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為當下的狀況阿輝確實無法預見會有行人突然出現，最終裁定撤銷原處分。

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路。（圖／記者季相儒攝）

▲阿輝與闖紅燈的行人發生碰撞，卻挨罰7200元。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口。）

判決書中記載，阿輝去年8月間開車行經台北市一處路口，卻與一名行人發生碰撞，警員到場處理後，認為阿輝有「汽車駕駛人有違反第44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，因此依法舉發。

阿輝挨罰7200元罰鍰、吊扣駕照12個月，還要參加道路安全講習，但他提出行政訴訟並表示，當時有車輛擋住視線，而且行人闖紅燈，他真的沒有看到，事故發生的時間太短，他根本來不及做出反應。

台北高等行政法院法官當庭勘驗路口監視器影像光碟，發現行人過馬路時，行人號誌確實是紅燈，事發路口的路邊停有一輛大客車，阿輝的車輛左前方還有一輛自小客車正要通過行人穿越道，阿輝的左右視線的確都受到阻擋。

法官表示，依照一般行車經驗，在都市道路的車道為綠燈時，突然有路人闖紅燈違規穿越的情形，並非常態，再考量到案發時間為晚間，天色昏暗，行人突然闖紅燈，阿輝的視線又受到阻擋，等到他看見有行人時，雙方距離已經過近，他來不及做出反應，實屬有據，最終採信他的說詞，並裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊
台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱
楊皓如「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場
最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照
媽媽跑了！新生女嬰房裡狂哭　房東報案救命
7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

半夜聚集重劃區競速飆車　桃園快打部隊攔逮15飆仔

國安影片大巨蛋首播！拳擊競技展防衛韌性　4萬球迷齊開箱

快訊／中和新建工地3樓起火！狂冒火焰濃煙　驚悚畫面曝光

行人闖紅燈！駕駛收7200元紅單　2原因逆轉免罰

屏東男路口逆向狂衝！猛撞左轉自小客　輪胎噴飛躺路中

狠母跑了！新生女嬰房裡狂哭　房東報案救命...社會局緊急介入

台南工人頭部遭機台夾住「臉部黑青」　消防雙軌救護搶命

獨／遛狗男遭狙殺轟16槍慘死！女車主2人訊後請回　又有嫌犯落網

通緝犯「行刑式」轟16槍奪命！又見2大懸案手法　江湖揭犯案關鍵

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【泰格與雪兒】抓包閨密

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

半夜聚集重劃區競速飆車　桃園快打部隊攔逮15飆仔

國安影片大巨蛋首播！拳擊競技展防衛韌性　4萬球迷齊開箱

快訊／中和新建工地3樓起火！狂冒火焰濃煙　驚悚畫面曝光

行人闖紅燈！駕駛收7200元紅單　2原因逆轉免罰

屏東男路口逆向狂衝！猛撞左轉自小客　輪胎噴飛躺路中

狠母跑了！新生女嬰房裡狂哭　房東報案救命...社會局緊急介入

台南工人頭部遭機台夾住「臉部黑青」　消防雙軌救護搶命

獨／遛狗男遭狙殺轟16槍慘死！女車主2人訊後請回　又有嫌犯落網

通緝犯「行刑式」轟16槍奪命！又見2大懸案手法　江湖揭犯案關鍵

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

日男星2X歲買20萬夾克「如今翻漲6倍」！　全場驚呼：太誇張了

鳳山老牌香腸攤飄香40年　房東開9980萬出售　

半夜聚集重劃區競速飆車　桃園快打部隊攔逮15飆仔

國安影片大巨蛋首播！拳擊競技展防衛韌性　4萬球迷齊開箱

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩　專家曝3招自保

航港局今年第三次航海人員測驗登場　高薪吸引年輕人築夢

韓國瑜返雲林！豔陽狂曬自嘲「茶葉蛋」　投票前笑了：生意很清淡

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱

把握瑣碎時間的Me Time！只有一分鐘的療癒也能重整再出發

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

社會熱門新聞

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

即／台中嚴重車禍！20歲騎士被撞命危

夫海外辦婚宴娶小三　妻心碎求償150萬

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

驚悚畫面曝！台中28歲騎士等紅燈遭撞飛亡

即／台中市府旁某企業大樓女子墜樓亡

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

即／台中東勢驚傳投開票所人員車禍　緊急送醫

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面曝！台中28歲騎士等紅燈遭撞飛亡

驚悚畫面曝！台中28歲騎士等紅燈遭撞飛亡

台中市西屯區今日上午發生一起死亡車禍，一名28歲孫男在待轉區等待紅燈時，遭後方一輛轎車撞飛，孫男連人帶車往前彈飛，重重摔落地面，監視器拍下，駕車的王男車輛一路往路邊撞，整個車頭更是撞到炸開，受損嚴重。

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

騎士闖紅燈被抓　竟罵警犯賤、比中指

騎士闖紅燈被抓　竟罵警犯賤、比中指

闖紅燈遭攔查　通緝犯報弟弟資料仍破功

闖紅燈遭攔查　通緝犯報弟弟資料仍破功

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

關鍵字：

台北高等行政法院闖紅燈禮讓

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面