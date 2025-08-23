行人闖紅燈！駕駛收7200元紅單　2原因逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿輝（化名）去年8月間開車行經台北市一處路口時，因行人闖紅燈，加上左右視線均受阻，他來不及暫停禮讓，導致雙方發生碰撞，他因此挨罰7200元罰鍰，還要吊扣駕照12個月。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為當下的狀況阿輝確實無法預見會有行人突然出現，最終裁定撤銷原處分。

▲阿輝與闖紅燈的行人發生碰撞，卻挨罰7200元。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口。）

判決書中記載，阿輝去年8月間開車行經台北市一處路口，卻與一名行人發生碰撞，警員到場處理後，認為阿輝有「汽車駕駛人有違反第44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，因此依法舉發。

阿輝挨罰7200元罰鍰、吊扣駕照12個月，還要參加道路安全講習，但他提出行政訴訟並表示，當時有車輛擋住視線，而且行人闖紅燈，他真的沒有看到，事故發生的時間太短，他根本來不及做出反應。

台北高等行政法院法官當庭勘驗路口監視器影像光碟，發現行人過馬路時，行人號誌確實是紅燈，事發路口的路邊停有一輛大客車，阿輝的車輛左前方還有一輛自小客車正要通過行人穿越道，阿輝的左右視線的確都受到阻擋。

法官表示，依照一般行車經驗，在都市道路的車道為綠燈時，突然有路人闖紅燈違規穿越的情形，並非常態，再考量到案發時間為晚間，天色昏暗，行人突然闖紅燈，阿輝的視線又受到阻擋，等到他看見有行人時，雙方距離已經過近，他來不及做出反應，實屬有據，最終採信他的說詞，並裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。