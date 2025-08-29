少女露營遭老闆兒子性侵！家屬控拖延辦案　警：已移送地檢署

▲未成年少女隨家人赴仁愛鄉某露營區過夜，事後指控遭露營區負責人已成年兒子性侵。（示意圖／VCG）

記者高堂堯／南投報導

一名未成年少女日前隨家人赴仁愛鄉某露營區遊玩，事後指控遭該露營區負責人的兒子性侵，並赴警局報案，家屬並痛批對方只想私下和解、卻無誠意認錯，並試圖拖延司法單位偵辦進度。對此，轄區仁愛警分局回應，相關卷證資料已蒐集完成，並移送南投地檢署偵辦。

少女家屬於社群網站爆料，指控一家人日前前往仁愛鄉某露營區，少女卻在當晚被業者之子，帶往密閉空間性侵得逞，少女於事發後數小時向家人反映，隔天由家人陪同前往台中市住家附近派出所報案；爆料文述及，對方一再否認強制性交，甚至表示將尋求證人作證，以延遲案件移送地檢署的進度，又邊找律師想談和解，令人心痛。

不過該露營區負責人也PO文回應，經了解當晚其子與少女互動正常、相處融洽，因此對於女方是否確實遭受性侵，有待司法調查釐清，但也強調因為少女未成年，「無論如何都是我兒子不對」，身為家長必須真誠道歉，並盡全力補償且尋求原諒。

仁愛分局表示，在接獲由臺中市警察局轉報轄內發生之刑案訊息後，於第一時間即依規定展開積極調查，經初步調查確認，男方已成年，相關行為涉及違反妨害性自主罪責，目前案件已移送南投地方檢察署。分局強調，警方對此類涉及性侵害的案件皆秉持嚴謹態度處理，並優先保障被害人的隱私與權利、避免造成二度傷害，並透過司法程序來維護其正當權益。