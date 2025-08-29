被控性侵少女！露營老闆之子竟是現役軍人　十軍團：重懲列汰

▲未成年少女隨家人赴仁愛鄉某露營區過夜，事後指控遭露營區負責人已成年兒子性侵。（示意圖／VCG）

記者高堂堯、許權毅／連線報導

一名未成年少女日前隨家人赴仁愛鄉某露營區遊玩，事後指控遭該露營區負責人的兒子性侵，並赴警局報案；而男方的身分也曝光，為服務於陸軍52工兵群的許姓現役軍人，其轄屬的十軍團回應，後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰。

少女家屬於社群網站爆料，指控一家人日前前往仁愛鄉某露營區，遇到每逢部隊休假就會返回幫忙自家露營區生意的許男，許僅因「眼神對到、覺得喜歡」就將少女帶往密閉空間性侵得逞，少女於事發後數小時向家人反映，隔天由家人陪同前往台中市住家附近派出所報案。爆料文更指控，對方一再否認強制性交，甚至表示將尋求證人作證，以延遲案件移送地檢署的進度，又邊找律師想談和解，令人心痛。

不過該露營區負責人也PO文回應，經了解當晚是少女主動對其許姓兒子表示「想認識你」，雙方互動正常、相處融洽，因此認為女方是否確實遭受性侵，有待司法調查釐清，但也強調兒子雖然並不知道少女未成年，但「無論如何都是我兒子不對」，他們完全願意配合警方調查，「若我兒子真的有任何強制、強暴情況，跟任何可能性，我絕對不會姑息我兒子」，身為家長也必須真誠道歉，並盡全力補償且尋求原諒。

仁愛分局表示，在接獲由臺中市警察局轉報轄內發生之刑案訊息後，於第一時間即依規定展開積極調查，經初步調查確認，男方已成年，相關行為涉及違反妨害性自主罪責，目前案件已移送南投地方檢察署。分局強調，警方對此類涉及性侵害的案件皆秉持嚴謹態度處理，並優先保障被害人的隱私與權利、避免造成二度傷害，並透過司法程序來維護其正當權益。

而針對網路社群指稱「士兵涉犯妨害性自主」乙情，陸軍第十軍團指揮部今日表示，轄屬許姓士兵日前休假期間疑涉相關犯行，全案刻由檢警偵辦中，後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰，也將持恆強化官兵軍法紀及性別分際教育，確維軍譽。