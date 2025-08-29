　
政治

「當家者逼柯建銘辭總召」　李艷秋批賴清德：不會醒悟自己是最大害

▲媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨團總召柯建銘在大罷免大失敗後遭到黨內逼宮，連身兼黨主席的總統賴清德也提及，「黨團應適度改組」。對此，媒體人李艷秋今（29日）發文指出，當家者逼柯建銘離開總召的職位，讓人想起被雍正賜死的年羹堯，然而，她無奈表示，但賴清德不像周處會醒悟自己才是那最大害。

李艷秋表示，大罷免後，看到柯建銘總召佝僂著背，小心翼翼地在議場走動，見人就低頭微笑打招呼，輕聲細語地跟在野立委討論法案，這才猛然發現，原來柯總召不是一直那麼瘋癲的，他只是很認真地用最癡狂的狀態，演出當家者要求的囂張。

李艷秋感慨，當家者現在卻發動所有綠委連署，逼柯建銘離開總召的職位，以前被柯建銘呼來喝去的小弟小妹，突然都成了冤親債主，把第一戰犯的帽子穩穩的給柯建銘戴上。

然而李艷秋指出，柯建銘軟弱地為自己辯護，「盡一切可能，讓國會過半，何錯之有？」並手抄曹植的七步詩，怨同志相煎太急，柯建銘想要負隅頑抗，卻不得不搖尾乞憐，現在的柯建銘，讓人聯想起被雍正賜死的年羹堯。

李艷秋強調，大罷免大失敗，如今唯一被罷免成功的，可能就是柯總召了，這結局真的很黑色幽默，但打落水狗容易，也該有人為柯建銘總召說幾句公道話。

李艷秋直言，如果說柯建銘有錯，錯在坦白承認一年前就和賴清德討論大罷免，錯在無差別罷免的概念形成時，沒有制止，還火上添油的高聲附和，甚至洋洋自得於可以和總統決定國策，而且還不知死活的大聲嚷嚷，所有的錯都源於他實在太想當立法院長。

此外，李艷秋認為，賴總統要開鍘柯建銘，應該先回答，誰決定用清除中共同路人，作為大罷免的主軸？是否認為不挺民進黨就是中共同路人？當罷團瘋狂在街頭獵巫、挑釁路人、辱罵榮民時，為什麼沒有制止，還向他們致敬？

李艷秋進一步點出，賴清德還應該回應，是否知道因為大罷免，台灣空轉了一年多，一事無成？要如何平復台灣的撕裂、對立和仇恨？

回顧過去一年來醞釀的大罷免，李艷秋直指，賴總統團結十講的「雜質說」、「民主不是表決多數贏就贏」，是大罷免聲勢大落的主因，總統急煞喊停，就是知道引發了民怨。

李艷秋再指，加上大罷免期間風災傷民，賴總統毫無同理心，叫屋頂被吹走的老人家「自己爬上去鋪帆布」，每個造成選民憤怒的關鍵字，都出自於賴總統，關柯建銘屁事？

最後，李艷秋痛批，被民意狠甩耳光之後，到底是柯建銘該寫七步詩？還是該給賴清德說說周處除三害的故事？但賴總統不是周處，因為賴清德不像周處會醒悟自己才是那最大害，還是讓柯總召唸七步詩好了。

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大罷免賴清德柯建銘總召周處除三害李艷秋

