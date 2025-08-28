魔神仔作祟？屏東男採野菜失蹤　8小時後「水溝尋獲」不發一語

▲屏東崁頂老翁採野菜失蹤8小時，幸獲救送醫。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東崁頂鄉27日下午發生一起老翁採野菜失蹤事件，經8小時搜救後順利尋獲並送醫。警方表示，老翁與妻子平時常從潮州前往崁頂圍內村台糖農地採野菜「過貓」，下午中午過後妻子發現丈夫不見，起先老翁仍會接電話告知迷路，但隨後音訊全無，妻子隨即報警協尋。由於事發在農曆七月，讓當地居民議論紛紛，甚至猜測是魔神仔所為。

警方在當日下午3時52分接獲崁頂分駐所通報後，立即出動崁頂分隊及大隊部共計4輛車、6名人員及1架無人機進行搜尋。警方表示，老翁疑似迷失方向，晚間10點18分在台糖農場內大排溝渠尋獲，當時老翁意識清楚、生命徵象穩定，由崁頂救護車送往潮州安泰醫院治療。

搜救過程中，老翁深陷水溝已久，幾乎無力行動，全靠搜救人員將他抬上擔架，期間全程未發一語。事後了解，老翁失蹤的地點距停車處約500公尺，周邊雜草叢生，且鄰近生命紀念館及公墓。居民指出，老人家腳力較弱，若不慎踏入水溝或雜草堆內，很容易跌倒迷路，魔神仔傳說也因此被提及。

據了解，老翁與妻子經常到這片森林採野菜，對當地環境熟悉，但仍意外失蹤，引發討論。居民認為，事件可能與老翁身體狀況、體力不支或中暑有關，並非刻意迷路。目前老翁已被送往醫院救治，詳細情況仍待釐清。