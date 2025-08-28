網瘋傳「5名大學生雪霸失蹤」影片　事實查核：AI生成虛構

▲網路瘋傳「5名大學生雪霸山區失蹤」影片。（圖／取自台灣事實查核中心網站）



近日網路上有影片聲稱2003年有5名大學生在雪霸山區失蹤，多年後證實被山區非法集團殺害，影片在社群平台廣為流傳，有超過20萬人次點閱。台灣事實查核中心對此發布查核報告，認定這是以AI生成的虛構故事，為「錯誤」訊息。

8月底流傳影片描述2003年5名大學生在雪霸山區失蹤，7年後尋獲當時學生所拍攝影片，才發現是遭山區非法廢棄物掩埋集團殺害。影片描述該案件引起社會極大矚目，當時出動無人機搜救，後來嫌犯落網判刑，雪霸公園設立罹難學生紀念碑。

對此，台灣事實查核中心向雪霸國家公園管理處求證，管理處表示網傳影片全是杜撰，歷年雪霸山區並無5名大學生失蹤事件。另依據行政院國家搜救指揮中心資料，該年也沒有搜救雪霸山區大學生的紀錄。民間登山社團「中華民國登山健行會」整理歷年山難，不論2003年或其他年度，都沒有5名大學生登山失蹤事件。

影片還描述7年後警方尋獲失蹤學生遺留影片，才發現學生遭山區非法廢棄物掩埋集團殺害，並逮捕嫌犯，並稱該事件引起社會廣大矚目，後續嫌犯遭判刑，雪霸公園豎立罹難學生紀念碑，某大學以學生姓名設立文學獎。但事實查核中心以各影片版本的姓名等關鍵字，搜索新聞、法院判決書、雪霸國家公園官網等，都無對應事件。

查核報告也指出，影片部分細節明顯不合理，例如宣稱2003年大學生失蹤後，警方、消防隊出動「無人機」到山區搜救，這點並非事實，雪霸國家公園橫跨新竹縣、苗栗縣、台中市，三個縣市消防局的無人機隊都在2020年後才陸續成立，不可能在2003年就出動無人機搜救民眾。

事實查核中心指出，檢視發布網傳影片的多個YouTube頻道，都非新聞媒體等可信來源，發布內容以台灣各地離奇失蹤事件為主，部分頻道名稱或簡介出現簡體字，可能並非台灣本地創作者。這些影片手法都是以AI生成圖片，搭配旁白講述，但語調並不自然，可研判是採用文字轉語音（Text-To-Speech，TTS）技術製作而成。