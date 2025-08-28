早產女嬰「小平安」轉診萬人聲援！母感動曝取名故事：再回來找我

▲救護車約在上午9點50分從成大醫院出發。（圖／記者林東良翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友在臉書發文求助，新生兒因早產呼吸問題，28日上午9點多將從台南轉院到林口，懇請上午北上國道1號的朋友們，禮讓救護車。小孩的母親也在底下留言，沒有申請國道警察協助，是因為知道每個用路人都很善良，發文只是想提醒，並透露女兒的小名是「小平安」，是她曾經失去的龍鳳胎寶寶再回來找她。

小孩的母親在貼文底下留言，並未主動請求國道警察支援，是因為7月時曾經從大林慈濟轉院到台南成大，當時沿途的用路人都相當配合，讓她對台灣民眾的善意充滿信心，因為台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸，可能會導致呼吸管脫落，發文的目的只是提醒用路人多加留意，不希望造成別人困擾。

媽媽透露，之前曾生下龍鳳胎寶寶，但不幸離世，認為女兒這次是「再回來找她」，沒想到26周就提前出生了，「只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好」，因此小名取名「小平安」。最後，媽媽感謝所有祝福與幫忙的陌生人，相信妹妹也能感受到大家的愛，平安抵達林口長庚後，會再更新後續消息。

國道公路警察局在粉專發文，「小寶貝，陪你走這段分秒必爭的路，讓紅斑馬護你一路平安，你一定要加油，帶著大家的期盼，平安健康長大」。臺南市政府警察局第五分局也在粉專發文，「台灣最美的風景真的是人，媽媽加油，小平安加油」。

