離奇！分割土地後「憑空消失」58年　田尾神秘老地主行蹤成謎　

▲彰化一名黃姓地主人間蒸發58年，至今行蹤成謎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名彰化縣田尾鄉的黃姓土地所有人，自1967年辦理土地分割登記後便人間蒸發，由於當年戶政辦公廳舍曾發生火災燒毀部分資料，導致這位神秘「失蹤人」的身分與下落成為難解之謎，近日財政部國有財產署中區分署向法院聲請死亡宣告。

根據法院公布資料，該名失蹤人黃男，最後留下的紀錄是1967年12月5日與他人辦理土地分割登記，當時將田尾鄉某段土地分割後，新增土地。從那天起，他就再也沒有出現在任何官方紀錄中。

國產署中區分署擔任黃男的財產管理人，為執行職務並維護國庫對其財產的期待利益，依法向法院聲請死亡宣告。目前黃男名下有4筆位於彰化縣內土地，由於無法找到本人或其繼承人，導致土地無法妥善處理。

當年黃男戶政登記所在地辦公廳舍，曾於1962年4月1日發生火災，部分戶籍資料遭燒毀。2015年經戶政單位多次查詢現行的戶籍資料數位化系統及戶役政資訊系統，都找不到黃男的相關資料。

國產署為此還特別函請戶政單位查明「黃男」名字不同寫法的可能姓名，甚至查詢三個不同地址的資料，結果仍然一無所獲。這種「查無此人」的狀況，讓案件的處理更加困難。

彰化地方法院審理後認為，根據現有證據，至1967年12月5日起即處於失蹤狀態，至今已超過50年，遠超過舊民法規定的10年失蹤期間，因此准許國產署的聲請。

法院即日起進行公示催告，請黃男本人或任何知道其生死狀況的人，在6個月內向法院陳報。如果期限屆滿無人陳報，法院將依法宣告黃男死亡。