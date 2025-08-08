　
手搖飲珍珠超Ｑ「最頂是誰？」　內行曝清單：沒比它好喝的

▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝）

▲愛吃珍珠的原PO求推薦店家。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人笑稱，喝手搖飲珍珠才是靈魂關鍵！而一名網友直呼，他最愛50嵐與春水堂的珍珠，嚼起來Ｑ度很夠，同時也好奇大家心中的「珍珠天花板是哪一家呢？」文章引發熱議，「麻古最Ｑ，還沒喝過比它好的」、「我推迷客夏小珍珠，吃起來不會膩」、「八曜的有嚼勁又不硬」。

一名網友在PTT發文，他每次買手搖飲時，特別在意珍珠的口感，目前吃到最滿意的店家就是春水堂珍珠跟50嵐波霸，「本身帶有甜味Ｑ度夠又不硬！」

原PO也直言，若吃到偏硬的珍珠，就會列出黑名單，因此好奇求問「大家心中的珍珠天花板是哪一家呢？」

底下網友紛紛回應，「清心最好吃，但每家店品質稍微落差」、「喜歡天仁茗茶，有淡淡蜂蜜味」、「喜歡可不可的」、「我還蠻喜歡茶魔的」、「我推迷客夏小珍珠，吃起來不會膩」、「麻古最Ｑ，還沒喝過比它好的」、「八曜的有嚼勁又不硬」、「甘蔗媽媽粉圓和粉角也很不錯」、「可不可的白玉不錯」、「迷客夏跟麻古，我也是珍珠愛好者」、「陳三鼎，可是沒賣了」。

還有人直呼，「有的珍珠咬完像吃橡皮筋」、「春水堂超級盤子價，價格快三倍」、「偏硬珍珠真的吃了會煩」、「50嵐超常點錯，是波霸不是珍珠」、「珍珠天花板？我媽自己煮的」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

手搖飲父親節優惠懶人包

手搖飲父親節優惠懶人包

父親節要到了，《ETtoday新聞雲》幫整理各大手搖飲祭出的「父親節限定優惠」，不僅有顏太煮奶茶輕乳茶系列買1送1、CoCo大杯粉角奶茶單杯下殺44元，御私藏更推買指定飲品再享純茶買1送1好康。

手搖飲最新限時優惠懶人包

手搖飲最新限時優惠懶人包

手搖飲推霜淇淋系列　「棉被午茉綠、葡萄玫瑰」夏季推薦

手搖飲推霜淇淋系列　「棉被午茉綠、葡萄玫瑰」夏季推薦

《請回答1988》珍珠長大了！

《請回答1988》珍珠長大了！

喝過都懂！網熱議「8大台灣茶」揭曉

喝過都懂！網熱議「8大台灣茶」揭曉

