鬼月開了！他驚「靈異鬼片越來越少」　一票人曝原因：不好說

▲去電影院看鬼片，氣氛驚悚又詭譎。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在的人都沒在怕鬼？」一名網友直呼，才剛鬼門開，卻發現鬼片與靈異節目已經不盛行，讓他好奇背後原因？文章一出，網友諷刺回應「人比鬼恐怖」、「現在窮更可怕」；也有人說「高畫質4K不好騙了，鬼要開美肌才敢出來」、「那是中台港日韓較少，泰越還是很多鬼片」。

一名網友在PTT表示，現在進入農曆七月，以往都會有應景的恐怖鬼片上映，如今卻越來越少新片，而且電視上「幾乎沒節目在講靈異題材了」。對此，原PO不禁納悶拋問，「為什麼現在的人都不怕鬼了？」

底下網友紛紛留言，「因為人比鬼恐怖，鬼不會害你...人不好說」、「鬼滅之刃表示」、「窮更可怕，怕什麼鬼」、「一堆鬼故事也是人編出來的」、「流量年代，真的看到了還不馬上拿手機直播」、「事實上就是沒人看過拍到過」、「現在如果遇得到鬼，應該可以馬上拍抖音」。

還有人認為，「因為畫素越來越高」、「高畫質4K誰敢出來，除非開美肌再考慮」、「以前都用那種爛畫質嚇人，現在不好騙了」；一名網友直呼，「那是中台港日韓較少，泰越還是很多鬼片」。

過去一名網友表示，回想2008年是國片的復興之年，許多優質的台灣電影陸續上映，吸引了大量觀眾進入電影院觀看，看國片幾乎成了全民運動，因此好奇「大家去電影院看過最好看的國片是哪一部呢？」

以鬼片來說，最多人提到的作品就是《咒》，「咒，光那個視覺停留效果就太神了」、「咒，以為台灣鬼片復興了，然後就沒有然後了」、「絕對是咒」、「近幾年就是咒了」、「咒，窒息感真的太真實」；也有人推薦「血觀音」、「有印象的是紅衣小女孩」。

《咒》被稱作是「台灣恐怖片天花板」，內容講述女主角李若男和朋友們組成「破鬼特攻隊」，沒想到觸犯可怕的禁忌，詛咒竟盯上她的女兒，為了拯救女兒，決定冒險重回禁地，找出詛咒的秘密。電影以「偽紀錄片」及互動形式，讓觀眾宛如身歷其境，尤其咒語「火佛修一，心薩嘸哞」更是十分洗腦，讓人看完久久難以忘懷。