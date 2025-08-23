普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

▲新北議會普發現金公文。（圖／翻攝卓冠廷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新北市議會民進黨團20日在議會臨時會提案，要求新北市政府普發每個市民4萬6000元；在場藍營議員並未提出任何異議，議會決議送市府研究辦理。侯家軍議員江怡臻更稱，研議不是決議，卓冠廷議員三年當假的？對此，卓冠廷今（23日）稍早秀出公文打臉，該議會公文明載，建請市府針對113年稅收超徵、歲出未執行項目等還稅於民，普發每位市民4.6萬現金。該提案決議送市府研究辦理。卓表示，江怡臻怎麼找都找不到的「決議」兩字就在這裡，不想普發可以大聲說。

江怡臻說，民進黨團提這個案子，不是什麼提案通過，只是交市府研議，實務上議員有各種主張，基於尊重民意，都會交市府研議，不是決議。江怡臻提到，可能民進黨還在降智之亂，走不出來，想說先騙先贏，就來混淆視聽。

對於江怡臻說法，卓冠廷貼出公文打臉，公文明載，建請市府針對113年稅收超徵、歲出未執行項目等還稅於民，普發每位市民4.6萬現金。該提案「決議」送市府研究辦理。

卓冠廷表示，江怡臻議員怎麼找都找不到的「決議」兩個字就在這裡，「不想普發現金4萬6就大聲說不想發！講這麼多廢話，可憐呀！」

而新北市長侯友宜近日出席活動也抱怨，市府要多編7億補助公私立學校電費，卓冠廷表示，財劃法通過後，新北將「多拿到」374億，侯友宜市長竟抱怨新北市要承擔7.1億元的校園電費，拿更多就要負擔更多責任，附帶一提，中央多補助地方374億，這筆錢拿來普發現金每個市民可以多拿9500元。

卓冠廷批評，普發也不想做，電費也不想繳，這就是告訴大家，給國民黨執政的市長再多錢都不夠！