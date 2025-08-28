北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

▲北藝中心將於周末2天舉行「士林仙界大派對」可免費入場。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心（北藝中心）位於士林夜市商圈核心，8月30、31日兩天周末夜晚，將舉行「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」，結合傳統布袋戲、音樂表演、特技肢體劇場、Silent Disco（無聲派對）等元素，打造一場仙界夜遊的嘉年華會，民眾可免費入場參加。

▲「士林仙界大派對」由民生電氣執行演出。（圖／北藝中心提供）

《士林仙界大派對》由北藝中心主辦，民生電氣Minelectro Inc.執行，邀請蘇俊穎掌中木偶劇團、身聲劇場、0471特技肢體劇場、JAZZHEAD 爵士樂團參與演出，連續兩天從傍晚起，在北藝中心1樓天狼星座廣場上演。

活動特別將廣場、地下道、四面八方的空間，轉化為「蟲洞」般的奇幻通道，帶領觀眾穿梭於故事篇章，讓劇場與生活交融，兩晚皆為免費入場。

▲「Silent Disco」的民眾將會戴上耳機，隨著音樂和指令起舞。（圖／北藝中心提供）

另外，每場約有300名事先報名參加「Silent Disco」的民眾，將會戴上耳機，隨著音樂起舞，屆時也將透過耳機裡的現場指令，成為演出的一員，深入體驗並共創派對場景。

▲派對由蘇俊穎掌中木偶劇團領銜開場。（圖／北藝中心提供）



派對由蘇俊穎掌中木偶劇團領銜開場，舞台化為「天庭」，熱鬧上場「眾仙法寶大會」。節目設計由玉帝宣告開始，只要能幫助凡人解除心魔、回復清淨之身，便可獲得天庭加持，眾神仙各顯神通，神秘的音律仙師樂神小田田驚豔現場，領命下凡，攜三件法寶踏上獻上祝福的旅程。



接著召喚「樂神」DJ登場，讓音樂瞬間席捲廣場，象徵士林在地精神的「士林女神」率隊現身，她帶領著爵士樂團、龍鳳神獸等夥伴共舞，為派對氛圍增添熱力，也凝聚士林在地信仰與文化符號。

▲「士林仙界大派對」將結合士林在地精神與布袋戲、DJ、爵士樂團、特技肢體劇場、身聲劇場演出。（圖／北藝中心提供）

在音樂與舞蹈達到高潮之際，一群來自0471特技肢體劇場的「肢體異能者」登場，以詭譎動作和緩慢節奏打斷派對，彷彿一群城市中被生活壓得喘不過氣的人們，積累著滿身負能量而來。樂神見狀緊急啟用第二件法寶，召喚「士林男神」率身聲劇場，敲鑼打鼓進場救援。



正當派對重燃，伴隨眼、耳、口、鼻五感大型道具的「心魔隊伍」接連現身，讓士林男神受挫，八仙緊急現身支援仍一時難以抵擋。此刻，樂神使出了最後法寶，數十顆巨型珍珠氣球從舞台湧出，鹹酥雞、蚵仔煎、剉冰等台灣經典銅板美食，也一同席捲廣場。

▲台北表演藝術中心「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」免費入場。（示意圖／北藝中心提供）



《2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco》將在8月30日、8月31日，晚間6點半於「北藝中心」天狼星座廣場展開，除了參與「Silent Disco」需要事先報名，派對過程觀眾可自由進出，免費參與。北藝中心表示，2小時的「魔幻旅程」不僅是一場音樂派對，更是一場融合在地意象、視覺衝擊、戲劇互動的沉浸式藝術實驗，