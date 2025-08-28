　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

▲▼士林北藝中心,臺北表演藝術中心。（圖／記者姜國輝攝）

▲北藝中心將於周末2天舉行「士林仙界大派對」可免費入場。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心（北藝中心）位於士林夜市商圈核心，8月30、31日兩天周末夜晚，將舉行「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」，結合傳統布袋戲、音樂表演、特技肢體劇場、Silent Disco（無聲派對）等元素，打造一場仙界夜遊的嘉年華會，民眾可免費入場參加。

▲▼台北表演藝術中心「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」免費入場。（圖／北藝中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「士林仙界大派對」由民生電氣執行演出。（圖／北藝中心提供）

《士林仙界大派對》由北藝中心主辦，民生電氣Minelectro Inc.執行，邀請蘇俊穎掌中木偶劇團、身聲劇場、0471特技肢體劇場、JAZZHEAD 爵士樂團參與演出，連續兩天從傍晚起，在北藝中心1樓天狼星座廣場上演。

活動特別將廣場、地下道、四面八方的空間，轉化為「蟲洞」般的奇幻通道，帶領觀眾穿梭於故事篇章，讓劇場與生活交融，兩晚皆為免費入場。

▲▼台北表演藝術中心「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」免費入場。（圖／北藝中心）

▲「Silent Disco」的民眾將會戴上耳機，隨著音樂和指令起舞。（圖／北藝中心提供）

另外，每場約有300名事先報名參加「Silent Disco」的民眾，將會戴上耳機，隨著音樂起舞，屆時也將透過耳機裡的現場指令，成為演出的一員，深入體驗並共創派對場景。

▲▼台北表演藝術中心「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」免費入場。（圖／北藝中心）

▲派對由蘇俊穎掌中木偶劇團領銜開場。（圖／北藝中心提供）
 
派對由蘇俊穎掌中木偶劇團領銜開場，舞台化為「天庭」，熱鬧上場「眾仙法寶大會」。節目設計由玉帝宣告開始，只要能幫助凡人解除心魔、回復清淨之身，便可獲得天庭加持，眾神仙各顯神通，神秘的音律仙師樂神小田田驚豔現場，領命下凡，攜三件法寶踏上獻上祝福的旅程。
 
接著召喚「樂神」DJ登場，讓音樂瞬間席捲廣場，象徵士林在地精神的「士林女神」率隊現身，她帶領著爵士樂團、龍鳳神獸等夥伴共舞，為派對氛圍增添熱力，也凝聚士林在地信仰與文化符號。

▲▼台北表演藝術中心「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」免費入場。（圖／北藝中心）

▲「士林仙界大派對」將結合士林在地精神與布袋戲、DJ、爵士樂團、特技肢體劇場、身聲劇場演出。（圖／北藝中心提供）

在音樂與舞蹈達到高潮之際，一群來自0471特技肢體劇場的「肢體異能者」登場，以詭譎動作和緩慢節奏打斷派對，彷彿一群城市中被生活壓得喘不過氣的人們，積累著滿身負能量而來。樂神見狀緊急啟用第二件法寶，召喚「士林男神」率身聲劇場，敲鑼打鼓進場救援。
 
正當派對重燃，伴隨眼、耳、口、鼻五感大型道具的「心魔隊伍」接連現身，讓士林男神受挫，八仙緊急現身支援仍一時難以抵擋。此刻，樂神使出了最後法寶，數十顆巨型珍珠氣球從舞台湧出，鹹酥雞、蚵仔煎、剉冰等台灣經典銅板美食，也一同席捲廣場。

▲▼台北表演藝術中心「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」免費入場。（圖／北藝中心）

▲台北表演藝術中心「2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco」免費入場。（示意圖／北藝中心提供）
 
《2025潮台北：士林仙界大派對+Silent Disco》將在8月30日、8月31日，晚間6點半於「北藝中心」天狼星座廣場展開，除了參與「Silent Disco」需要事先報名，派對過程觀眾可自由進出，免費參與。北藝中心表示，2小時的「魔幻旅程」不僅是一場音樂派對，更是一場融合在地意象、視覺衝擊、戲劇互動的沉浸式藝術實驗，

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了
比賽大落後！陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：要避免

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

又有熱帶低壓生成！最新路徑曝　明午後雷雨襲桃園以南

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

閩南狼、八炯和好了？「鷹爸」出手　派2大咖調解：說開了心就寬

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

又有熱帶低壓生成！最新路徑曝　明午後雷雨襲桃園以南

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

閩南狼、八炯和好了？「鷹爸」出手　派2大咖調解：說開了心就寬

檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

「男友變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

更多熱門

相關新聞

北藝中心「球劇場」音響升級

北藝中心「球劇場」音響升級

台北表演藝術中心「球劇場」升級音響系統為Meyer Sound，這套系統被廣泛應用於百老匯劇場、迪士尼音樂廳等國際級場域，帶來360度環繞沈浸式效果。

「晚安大小姐」原唱9月來台　蔣萬安公布卡司

「晚安大小姐」原唱9月來台　蔣萬安公布卡司

納尼亞白女巫Tilda Swinton來台演出

納尼亞白女巫Tilda Swinton來台演出

「台北兒童藝術節」百場免費活動打造戶外樂園！

「台北兒童藝術節」百場免費活動打造戶外樂園！

北藝中心第2屆董監事公布！王文儀接任董座

北藝中心第2屆董監事公布！王文儀接任董座

關鍵字：

北藝中心士林仙界大派對潮台北

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面