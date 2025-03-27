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北藝中心「球劇場」音響升級！360度沉浸式　跟迪士尼音樂廳同級

▲▼北藝中心「球劇場」音響系統升級。（圖／古佳立攝／北藝中心提供）

▲北藝中心「球劇場」音響系統升級。（圖／古佳立攝／北藝中心提供）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心「球劇場」升級音響系統為Meyer Sound，這套系統被廣泛應用於百老匯劇場、迪士尼音樂廳等國際級場域，帶來360度環繞沉浸式效果。

北藝中心「球劇場」除了引進全台唯一的球型觀眾席，更搭配世界知名品牌Meyer Sound 的音響系統，這套系統被廣泛應用於百老匯劇場、迪士尼音樂廳、拉斯維加斯巨型球體建築MSG Sphere等國際級場域。

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球劇場採用Spacemap Go 的沉浸式音頻技術，這是一款突破空間聲音設計與多聲道混音系統。視聽組長王志剛表示，他在2012年擔任果陀劇場《動物園》節目的音效設計時，花了好幾天整合環繞音效，這次只花了1小時就完成。

▲▼北藝中心「球劇場」音響系統升級。（圖／古佳立攝／北藝中心提供）

▲球劇場採用Spacemap Go 的沉浸式音頻技術。（圖／古佳立攝／北藝中心提供）

此外，這套系統可與QLab、Ableton Live、Pro Tools 等專業音頻軟體整合，實現動態聲音定位效果，為觀眾帶來精緻且具包覆感的聆聽體驗。

為了讓業界人士及藝術家更深入了解這項技術，北藝中心於3月24日至25日舉辦了「球劇場音響多聲道擬真系統分享會」，並於3月26日舉行全日工作坊，吸引431位來自各大場館代表、劇場音響及 音效設計師、技術人員參與。

國立台北藝術大學劇場設計學系音響技術講師田明欣表示，這套系統能讓觀眾感受到聲音的方向性，是音響系統的一大突破。

國立傳統藝術中心國光劇團音響技術指導李思明也提到，這套系統能讓觀眾置身於全方位的音效環境中，強化沉浸感，讓演出更加生動。台中歌劇院視聽組黃暉祐則表示，這套系統操作簡單，無需專業音控師也能順利操作，為創作提供更大靈活性。

▲▼北藝中心「球劇場」音響系統升級。（圖／古佳立攝／北藝中心提供）

▲為了讓業界人士及藝術家更深入了解這項技術，北藝中心也舉辦分享會、工作坊。（圖／古佳立攝／北藝中心提供）

北藝中心表示，將持續致力於劇場服務和設備的提升，為藝術家和團隊提供最佳創作空間和工具，共同努力讓每一場演出都能呈現最佳效果，期待與藝術家共同開創更多劇場展演作品的可能性，讓每場獨一無二的演出都能為觀眾帶來美好的藝術體驗。

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