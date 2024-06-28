「台北兒童藝術節」打造戶外樂園！百場免費活動　廣場突擊超驚喜

▲「2024台北兒童藝術節」即將開跑，將在北藝中心戶外廣場打造「藝術樂園」，多場活動免費參加。（圖／鄭宇辰攝影／北藝中心提供）

記者林育綾／綜合報導

「2024台北兒童藝術節」即將開跑！今年免費活動超過百場，6月29日到7月21日在台北表演藝術中心廣場，打造「戶外藝術樂園」，推出33檔、73場演出，內容涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、馬戲、偶戲、音樂劇等多元形式，包括不定時出沒廣場的「快閃突擊隊」帶來驚喜，還有「角落音樂會」讓親子共享午後時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲行之有年的台北兒童藝術節，「藝術樂園」受到大眾熱烈的歡迎。（圖／蔡耀徵攝影／北藝中心提供）

2024台北兒童藝術節期間，互動展覽也是造訪北藝中心不能錯過的看點之一，6月29日到7月28日，除了每周一休館外，在北藝中心公共空間3個展區同步登場，由藝術家團隊打造「忘記時間的祕密基地」，透過裝置與尋寶活動，讓小朋友動手體驗藝術的趣味。

今年「台北兒童藝術節」也重返大安森林公園，帶來免費大型戶外演出，7月20日到21日，在露天音樂台安排2檔的熱鬧表演，包括「FOCA福爾摩沙馬戲團」經典作品《潘朵拉的盒子》，融合馬戲、雜耍、舞蹈、小丑等元素，帶來夏夜的歡騰。還有身聲跨劇場的《希望之翼》，則結合現場音樂、戲劇肢體、傀儡高蹺等多元形式，帶來充滿活力的演出。

▲「台北兒童藝術節」讓兒童就近接觸藝術。（圖／古佳立攝影／北藝中心提供）

「前進社區」系列節目將於7月2日到8月1日，在台北市10個行政區場域舉辦，共計有10檔、60場免費演出，精選國內優質親子節目。台北表演藝中心表示，民眾不必舟車勞頓，就能在自家附近欣賞精彩表演，其中《春天佇佗位》改編台語童謠並結合繪本，講述一段都市與鄉村、老人家與孩子們相遇的動人故事。

而《哪吒鬧龍宮》則由全台歷史最悠久的兒童布袋戲團——巧宛然掌中戲團，改編自封神榜的精彩故事，看著學生們精湛的操偶，絕對讓小觀眾們目不轉睛。更多節目及活動資訊，可至「台北兒童藝術節」網站查詢。