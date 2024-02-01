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北藝中心人事變革！王文儀接任董事長　第2屆董監事名單公布

▲台北表演藝術中心外觀,北藝。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北表演藝術中心公布第2屆董監事名單。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心人事大變動，今（1）日公布第2屆董監事名單，由國立清華大學音樂學系教授王文儀擔任第2屆董事長，並舉行交接儀式，台北市長蔣萬安親自出席並見證交接，第2屆董監事任期自113年2月1日～116年1月31日止。

▲▼北藝中心第2屆董監事名單公布，由國立清華大學音樂學系教授王文儀擔任第2屆董事長。（圖／台北市政府文化局）

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▲北藝中心第2屆董監事名單公布，並舉行交接典禮。（圖／台北市政府文化局）

台北表演藝術中心以行政法人組織模式營運，在民國110年（西元2021年）5月掛牌運作，第1屆董監事任期於113年1月31日期滿，今進行第1屆及第2屆董事長交接儀式。蔣萬安特別感謝第1屆董事長劉若瑀、執行長王孟超，在任內運用表演藝術專業、經驗及人脈，跨出非常艱難又重要的第一步，帶領北藝中心完成艱辛的開館任務，並在第1屆董監事及經營團隊們的努力下，積累厚實豐碩的成果；同時也感謝國立清華大學同意借調，使王文儀教授得以出任董事長一職。

蔣市長也期許藉由王文儀董事長的表演策劃及經營場館的專業經驗，帶領北藝中心持續成長茁壯，邁向更穩健的成長，成為國際級的表演藝術場館。

▲▼北藝中心第2屆董監事名單公布，由國立清華大學音樂學系教授王文儀擔任第2屆董事長。（圖／台北市政府文化局）

▲台北市長蔣萬安親自出席並見證交接。（圖／台北市政府文化局）
 
第2屆台北表演藝術中心董監事名單，包含董事計15位，監事5位。其中接任董事長的王文儀，曾擔任台中國家歌劇院藝術總監、台北市文化基金會台北藝術節/台北兒童藝術節/台北藝穗節三節執行總監、新舞台節目部經理、台北花博表演藝術演出策展人等職，在場館營運、節慶活動策劃方面經歷豐沛，跨越音樂、劇場等表演藝術產業，兼具深厚的實戰經驗，並提供表演藝術領域的表演者、創作者、幕前幕後的工作者以及產業相關團隊，獲得完善的政策支持。

▲▼北藝中心第2屆董監事名單公布，由國立清華大學音樂學系教授王文儀擔任第2屆董事長。（圖／台北市政府文化局）

▲北藝中心第2屆董事長，由國立清華大學音樂學系教授王文儀擔任。（圖／台北市政府文化局）
 
第2屆董事名單背景，兼顧表演藝術領域及經營管理之專業所長，匯聚各領域專業人才，名單包含：第1屆北藝中心執行長王孟超、永豐金控董事總經理朱士廷、忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良、桃園鐵玫瑰藝術節策展人李惠美、財團法人台灣好基金會執行長李應平、國立政治大學創造力講座名譽教授吳靜吉、衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉、財團法人建國工程文化藝術基金會董事長陳啟德、第8及第9屆國家文化藝術基金會董事陳碧涵、中華民國表演藝術協會理事長陳錦誠、財團法人中國信託商業銀行文教基金會董事⾧馮寄台、國立台灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰、台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗等人，都是在表演藝術或文化產業界極具影響力的重要人士。
 
第2屆監事則延攬具表演藝術、法律、財務及企業管理專業的專家學者，國立台灣戲曲學院助理教授王麗嘉、敦偉聯合會計師事務所所長陳柏華、翰廷法律事務所主持律師黃秀蘭，以及國立政治大學企業管理學系教授樓永堅等人。
 
董事長王文儀表示，感謝北藝中心第1屆董事長劉若瑀，也承諾未來在劇場、夢想跟創意之間，將會腳踏實地的進行，同時感謝北藝中心第1屆執行長王孟超與團隊致力於北藝中心社區參與、人才培育及產業發展的三個重要使命。

▲▼王文儀今日也提請董事會通過，由資深表演藝術產業人士王詩尹出任北藝中心執行長。（圖／台北市政府文化局）

▲資深表演藝術產業人士王詩尹出任北藝中心執行長。（圖／台北市政府文化局）
 
王文儀今日也提請董事會通過，由資深表演藝術產業人士王詩尹出任北藝中心執行長，王詩尹曾擔任台北兒童藝術節策展⼈、台北市⽂化基⾦會藝術節統籌部副總監、國立中正⽂化中⼼企畫組、演出組、推廣組之助理研究員暨節⽬規劃師、國立戲曲專科學校⾳樂系兼任講師，近年擔任台中國家歌劇院藝術副總監，擅長表演藝術活動企劃、場館營運、國際連結等專業事務，且深具有效執行與部門協調等規劃管理能力。
 
藉由完整陣容的董監事名單營運推進，台北市政府期許，北藝中心作為國際級的表演藝術場館，提供表演藝術領域之創作者、幕前幕後的工作者、產業相關人才與團隊，獲得更好的政策支持並發展產業環境，並持續朝向推動內容產製、建立社區連結、提供更完善服務管理面向拓展，不僅成為帶動周邊發展的台北市文化地標，更能成為國際級的表演藝術場館。

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