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「納尼亞白女巫」蒂妲史雲頓8月來台！北藝中心藍盒子獨家演出

▲▼蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）將來台，8月23日～8月25日在台北表演藝術中心「藍盒子」演出。（圖／Ruediger Glatz攝／臺北表演藝術中心提供）

▲蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）將來台，8月23日～8月25日在台北表演藝術中心「藍盒子」演出。（圖／Ruediger Glatz攝／臺北表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

曾在《納尼亞傳奇》詮釋白女巫的重量級演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），今年8月將首度來台，在台北表演藝術中心「藍盒子」舞台演出作品《親愛的帕索里尼》，是一場結合電影、時尚、歷史的華麗呈現，在歐洲引起熱烈迴響後，在台帶來亞洲首次、獨家演出！

蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）榮獲威尼斯影展終身成就獎，舉手投足間自帶的優雅與仙氣，同時氣場強大，除了曾在《納尼亞傳奇》飾演白女巫令人印象深刻，也在漫威系列電影《奇異博士》、《復仇者聯盟4：終局之戰》擔綱魔法大師「古一」角色，當時她以光頭造型登場，不但沒有翻車，還更凸顯空靈氣質，在演藝說中獨樹一格。

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▲蒂妲史雲頓在《奇異博士》、《復仇者4》中飾演古一魔法師。（圖／《奇異博士》劇照）

如今她將參與奧利維耶・薩亞（Olivier Saillard）所構思的作品《親愛的帕索里尼》（Embodying Pasolini），將於8月23日～8月25日台北表演藝術中心「藍盒子」演出，是一場結合電影、時尚、歷史的華麗呈現，在義大利、法國、希臘引起熱烈迴響之後，首度跨出歐洲來台。

《親愛的帕索里尼》是由帕索里尼電影中，出現過最具影響力的近30件服裝擔綱，而奧利維耶薩亞、蒂妲・史雲頓則在舞台上重新賦予它們靈魂。這些服裝散見在《馬太福音》、《老鷹與麻雀》、《伊底帕斯王》、《豚小屋》、《十日談》、《坎特伯雷故事集》、《一千零一夜》、《索多瑪的120天》等經典電影。

舞台上，他們從箱子中取出這些服裝，依序穿上或凝視它們，在觸摸與眼神中，這些服裝彷彿不是「物件」，而是栩栩如生的角色。

蒂妲・史雲頓說，「當你觸摸《坎特伯雷故事集》中帕索里尼本人穿過的服裝時，你仍然能感受到它的顫動；當談到《索多瑪的120天》的服裝時，每個人都會感受到一種令人興奮和危險的感覺。」

▲▼蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）將來台，8月23日～8月25日在台北表演藝術中心「藍盒子」演出。（圖／Ruediger Glatz攝／臺北表演藝術中心提供）

▲蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）將來台，8月在台北表演藝術中心「藍盒子」演出。（圖／Ruediger Glatz攝／臺北表演藝術中心提供）

奧利維耶・薩亞表示，劇服是服裝的極致，每一件衣服只為了一部電影而生。但我們的想法是分析電影結束後，服裝還能夠提供什麼、不能提供什麼。在這場表演中，沒有劇情、也沒有事件，服裝從演員的身體抽離開成為主角，而蒂妲・史雲頓成為完美的載體，她隱藏在布料後面，揭示服裝的另一面。

帕索里尼是20世紀義大利最具影響力和爭議的電影導演、詩人，一生拍過12部長片，獲得包括柏林金熊獎、坎城、威尼斯等三大影展獎項，也被影評人推崇。他的作品像是《馬太福音》和《索多瑪的120天》等，在視覺和敘事上都有極高的藝術成就，並挑戰當時的社會道德觀和審查制度，毫不避諱地抨擊社會的不公，反對消費主義，還有對宗教、學生的批判，這使得他在藝術成就之外，也經常成為爭議焦點。

《親愛的帕索里尼》表演中所出現的戲服，是由二度榮獲奧斯卡最佳服裝設計獎的設計師達尼羅・多納蒂（Danilo Donati）為帕索里尼的電影特別設計，這些服裝不僅是電影道具，更是電影靈魂的一部分。

他為了呈現獨特的效果，常使用不同的材質與不尋常顏色拼接來完成服裝，再加上時時創新，如令人驚豔的立體結構垂肩花苞袖，都讓他的設計獨樹一幟。義大利名編劇文森索・希拉米（Vincenzo Cerami）曾形容達尼羅・多納蒂「既是稀有精緻的藝術家，又是感性的材料操控者」。

▲▼蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）將來台，8月23日～8月25日在台北表演藝術中心「藍盒子」演出。（圖／Ruediger Glatz攝／臺北表演藝術中心提供）

▲透過蒂妲史雲頓帶來這場彷彿「行為藝術」，又像是一場鄭重儀式的表演，重新賦予服裝生命。（圖／Ruediger Glatz攝／臺北表演藝術中心提供）

而義大利編劇兼導演詹弗蘭科・安傑盧奇（Gianfranco Angelucci）也曾評價達尼羅・多納蒂的作品「徹底顛覆了義大利電影的視覺品質，把電影推向了任何一種特效都無法媲美的奇幻詩意之巔」。

多納蒂電影作品逾40部，約有40件服裝由負責製作的法拉尼工作室（Farani Workshop）妥善保存至今。在工作室中散發著神秘且迷人氛圍的服裝， 被奧利維耶・薩亞與蒂妲・史雲頓聯手再度翻出，透過《親愛的帕索里尼》這場彷彿「行為藝術」，又像是一場鄭重儀式的表演，重新賦予它們新的生命，讓曾經為電影增色的戲服，以主角的身分躍上舞台。

《親愛的帕索里尼》將於7月17日開放北藝中心會員預購，7月24日全面啟售。同時北藝中心以「深度閱讀」的形式，規畫多場「北藝人物（Profile）」系列講座以及大師影展，詳情可至北藝中心官方網站與臉書粉絲專頁查詢。

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