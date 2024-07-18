一起牙咧牙咧！「晚安大小姐」原唱9月來台北　蔣萬安公布卡司名單

記者袁茵／台北報導

「TRENDY TAIPEI潮台北」將於9月2日至8日登場，7月18日於台北流行音樂中心舉辦起跑記者會，總計13項精彩活動，結合「演唱會經濟、產業論壇及城市行動」等；台北市長蔣萬安也公布卡司，台灣在地歌手包括魏如萱、鄭怡農、康士坦的變化球、冰球樂團，國外則有日本Billyrrom、Cody・Lee，泰國Polycat，還有韓國唱《晚安大小姐》的團體ASMRZ。

▲蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

蔣萬安18日上午出席024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會，關於潮台北活動卡司，蔣萬安於受訪時公布，「TRENDY TAIPEI 潮台北」9月初就會來舉辦，特別規劃是由台北流行音樂中心的一個核心主辦場域做示範的演出。

蔣萬安提及，此次不只是流行音樂文化，跨界、跨領域複合式的大型音樂盛典，結合產業、科技和整個城市行銷以及觀光，所以不只有文化局，還會由副市長林奕華統籌小組結合產業局、資訊局、觀傳局等共同努力。

蔣萬安也宣布，此次演出團體非常的豐富，除了台灣在地很多大家喜愛的歌手團體，包括魏如萱、鄭怡農、康士坦的變化球、冰球樂團等，國外方面，有來自日本的「Billyrrom」、「Cody・Lee」，泰國的「Polycat」 等，還有大家會特別關注的就是韓國唱《晚安大小姐》爆紅的團體「ASMRZ」也會來潮臺北。

蔣萬安說，希望透過這個形式，讓台北再次站上亞洲國際潮流文化的高峰，另一方面也讓台北成為世界行事曆上面非常重要的一個站點。

媒體追問，屆時有無機會一起跳「晚安大小姐」？蔣萬安笑說，都已經請本尊來了，大家可以好好來欣賞，晚安大小姐是一個大家非常喜愛的團體。

台北流行音樂中心董事長黃韻玲、執行長梁序倫也特別介紹，由北流籌劃的「TAIPEI MUSIC EXPO」音樂博覽會以及「JAM JAM ASIA」演唱會兩大活動。「TAIPEI MUSIC EXPO」是疫情過後﹐台灣首場因應台灣流行音樂產業經營實際需求而規劃，包含商務與粉絲經濟的深度媒合交流。

9月7日與9月8日兩天將邀集國內22大音樂節，與46個國內及國際唱片及經紀公司品牌共同佈展，同時邀請12國25位國際音樂策展人及節目買家，來台進行6天5夜深度媒合參訪，藉由「商業策展、交流媒合、新人舞台、國際論壇、粉絲經濟」打造B2B2C的交流模式，讓國外買家從體驗音樂表演、交流互動等豐富形式中，充分認識臺灣流行音樂的多元特色，促進區域合作，以期建立專屬於台北的都會型國際跨領域音樂節。

為了串連台灣流行音樂上下游產業，北流打造了具有國際視野的音樂盛會「JAM JAM ASIA」，運用北流表演廳、LIVE HOUSE A、LIVE HOUSE C、LIVE HOUSE D接力開唱，今年邀集了日本、韓國、泰國、馬來西亞、越南、新加坡、菲律賓以及台灣等超過50組音樂人演出。

演唱會早鳥票券於18日晚上6點開賣，到晚上12點整止，19日中午12點全票種正式販售，詳情請至北流官網查詢。