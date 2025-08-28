陳義信任原民會副主委　卓榮泰笑稱：假日飛刀手沒假日了

▲新任原民會副主委陳義信。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（28日）院會後親自主持記者會，宣布內閣團隊調整並介紹新入閣的成員。原住民族委員會政務副主委由前職棒選手陳義信出任，卓榮泰笑說，「假日飛刀手，以後沒有假日了」，每天都要投出一個好球，希望他不只為原民會，也要為整個團隊。

卓榮泰表示，因為原住民朋友在各方面都有非常大的天賦跟才能，在藝術、音樂、體育、文化等各方面，陳義信副主委談話過程中特別著重將來希望就原住民族的青年朋友，為他們找尋一個跟社會連結或是改善自己在對社會工作一條更寬廣的道路。

卓榮泰也提到，歷次的重要國際競賽，原住民朋友都替國家爭取很大的光榮，期待未來的陳義信副主委能用他運動家、原住民族的夥伴關係，把原住民族中更多更好更優秀的運動人員，尋找、培育、發掘出來，為台灣發光。

陳義信今致詞時笑說，自己是原住民，所以講話比較大聲、有元氣。他說，跟很多在座的政務次長一樣是第一次當公務員，現在說話比較謹言慎行。第一是為原住民找工作，運動人員培養起來、跨部會合作。