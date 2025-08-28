別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，黨團七長除了總召柯建銘外已全數宣布不連任。據了解，民進黨內正發動連署要改選黨團幹部，逼宮「萬年總召」柯建銘意味濃厚。目前綠委林岱樺表態不會簽署，而綠委郭國文、王世堅今（28日）則說已經簽了。連總統賴清德今受訪時都說，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。對此，柯建銘今受訪表示，「我只能講一句話，此時無聲勝有聲，今天來這裡是要參加特別預算朝野協商好不好，我不會再做任何發言謝謝。」

民進黨新任秘書長徐國勇26日邀各派系開會，轉達賴清德有意推動立院改組，並請潘孟安出面與柯建銘溝通，凸顯「賴意志」。黨內也可能發動跨派系連署，要求黨團含總召在內全面改選，劍指柯建銘意味濃厚。賴瑞隆27日在臉書表示，回應民意，支持政院人事改組，支持黨團幹部全面改選，改革重新出發。林岱樺則發布聲明強調，同仁之愛，何必苛責柯總召，黨團幹部任期自有內規規範，「本人不參與任何針對性的連署」。

柯建銘27日引用曹植的〈七步詩〉，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」發文回應。他更強調，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，盼大家多注意風災跟關稅問題。

不過，連總統賴清德今（28日）受訪時都說，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。

對此，柯建銘今日下午出席朝野協商前引用白居易的〈琵琶行〉說，「我只能講一句話，此時無聲勝有聲，今天來這裡是要參加特別預算朝野協商好不好，我不會再做任何發言謝謝。」對於媒體不斷追問，心情如何？會覺得委屈嗎？有跟潘孟安秘書長溝通等問題，柯建銘僅說「謝謝」。

至於怎麼看林淑芬批黨團成一言堂？柯建銘則說，別再問了啦，「我不會做任何回答」。