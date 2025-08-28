　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

▲▼民進黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，黨團七長除了總召柯建銘外已全數宣布不連任。據了解，民進黨內正發動連署要改選黨團幹部，逼宮「萬年總召」柯建銘意味濃厚。目前綠委林岱樺表態不會簽署，而綠委郭國文、王世堅今（28日）則說已經簽了。連總統賴清德今受訪時都說，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。對此，柯建銘今受訪表示，「我只能講一句話，此時無聲勝有聲，今天來這裡是要參加特別預算朝野協商好不好，我不會再做任何發言謝謝。」

民進黨新任秘書長徐國勇26日邀各派系開會，轉達賴清德有意推動立院改組，並請潘孟安出面與柯建銘溝通，凸顯「賴意志」。黨內也可能發動跨派系連署，要求黨團含總召在內全面改選，劍指柯建銘意味濃厚。賴瑞隆27日在臉書表示，回應民意，支持政院人事改組，支持黨團幹部全面改選，改革重新出發。林岱樺則發布聲明強調，同仁之愛，何必苛責柯總召，黨團幹部任期自有內規規範，「本人不參與任何針對性的連署」。

柯建銘27日引用曹植的〈七步詩〉，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」發文回應。他更強調，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，盼大家多注意風災跟關稅問題。

不過，連總統賴清德今（28日）受訪時都說，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。

對此，柯建銘今日下午出席朝野協商前引用白居易的〈琵琶行〉說，「我只能講一句話，此時無聲勝有聲，今天來這裡是要參加特別預算朝野協商好不好，我不會再做任何發言謝謝。」對於媒體不斷追問，心情如何？會覺得委屈嗎？有跟潘孟安秘書長溝通等問題，柯建銘僅說「謝謝」。

至於怎麼看林淑芬批黨團成一言堂？柯建銘則說，別再問了啦，「我不會做任何回答」。

 
08/27

577 2 6299 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台2線遭夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」
快訊／新北男過馬路遭輾　臟器外露慘死
羅智強送暖柯建銘：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功
快訊／勘驗彭振聲認罪光碟！　檢為講台語和小沈律師吵翻天
快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝
快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+官員起訴
找傳播妹遭通報老婆　把麻吉「吊天車」虐殺5小時慘死
快訊／陳歐珀夫妻遭求重判24年2月　滿頭白髮畫面曝
外國女來台淘金　性交易月賺30萬秘辛曝

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

全黨逼宮柯建銘！　藍委「賴清德錯了」：人民要的是全面內閣總辭

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

