美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「8月國政民調」，這也是大罷免投票後，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有36%民眾信任賴清德、55.1%不信任。而賴清德施政滿意度，則有31%表達滿意，相較上月再跌3.6個百分點，再創新低、另外有60.5%不滿意，首度突破六成。卓榮泰施政則是27.7%滿意，另有53.1%不滿意。另外，調查各部會首長不滿意度，經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、國防部長顧立雄為民眾前三不滿意。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有31.0%滿意賴總統的執政表現，其中6.5%很滿意、24.5%還算滿意，相較上月下降3.6個百分點，另有60.5%不滿意，其中40.1%很不滿意、20.4%有點不滿意，比上月增加3.9個百分點。

針對「賴清德信任度」，有36%信任賴總統，其中11.2%很信任、24.8%還算信任，相較上月略降1.2個百分點，另有55.1%不信任賴總統，其中36.1%很不信任、19%有點不信任，則比上月增加4.8個百分點。

▼美麗島8月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有27.7%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中5%很滿意、22.7%還算滿意，比上月減少0.6個百分點，另有53.1%不滿意，其中32%很不滿意、21.1%有點不滿意，比上月增加2.9個百分點，未明確回答的有19.2%。

民眾對部會首長不滿意度

針對「哪幾位部會首長的施政和表現不滿意，認為愈快被換掉愈好」，《美麗島電子報》調查，結果顯示，經濟部長郭智輝50.7%、內政部長劉世芳31.4%、國防部長顧立雄29.0%、中選會主委李進勇 28.6%、法務部長鄭銘謙27.9%、外交部長林佳龍25.9%、衛生福利部長邱泰源24.6%、教育部長鄭英耀24.4%、陸委會主委邱垂正20.1%、環境部長彭啓明17.0%、文化部長李遠15.9%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年8月25至27日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1080人（住宅電話703人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。