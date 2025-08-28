　
生活 生活焦點

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

▲▼基隆,基隆港,外木山漁港,協和電廠,第四天然氣接收站,四接,貨輪,漁港,商港,貨櫃。（圖／記者林振民攝）

▲協和電廠有45公頃土地污染，環境部表示改善才能開發，恐導致四接進度延後。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

第四天然氣接收站環評在今年2月以附加3決議通過，但基隆市政府今（28日）公告協和電廠45公頃土地為污染整治場域，四接恐被迫暫停。環境部指出，土壤污染整治與環評審查分屬不同法律程序，但仍要污染改善完成後，土地才可進行實質開發。

今年2月環境部環評大會以3點附加決議通過台電第四天然氣接收站環評。但基隆市政府卻在今天公告，45公頃的協和電廠為污染整治場域，後續要由台電進行調查並提出相關整治計畫，等待污染改善完成後，土地才可以開發，預估至少要花3至5年才能完成整治。

對此，環境部今天表示，今年6月間，協和發電廠經過基隆市政府進場查證，確認土壤有超過管制標準情形，目前基隆市政府正辦理污染場址公告作業，後續將由台電公司進行污染範圍調查，並提出污染改善計畫，進行整治。

環境部強調，在污染改善完成後，土地才可以利用並進行實質開發行為，而限制土地使用，並非禁止相關開發規劃程序。後續環境部將與基隆市環保局密切配合，協助後續監控整治工作執行，確保環境維護與民眾安全。

環境部重申，土壤污染整治與環境影響評估審查分屬不同法律程序，應分別處理，無先後順序；環評委員審查重點主要聚焦於本案開發行為對環境的影響，而協和電廠環境現況，已依範疇界定辦理相關調查說明；今年2月26日環評大會，環評委員已參酌公民團體提供的土壤污染調查報告，經審議作成將108年迄今自主調查報告納入附錄，增加土壤及地下水檢測地點、項目及頻率，後續應依土污法辦理等決議。

至於台電公司是否有環境影響評估法第20條明知土壤污染事實，而未於環評書件記載，環境部表示，部分公民團體已向司法機關告發，應由司法機關釐清。

08/27 全台詐欺最新數據

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

四接台電污染整治場域環境部基隆市府

