換購LED燈「最高打7折」還可抽獎　全台600門市9/9起限時優惠

▲環境部與超過600家門市合作推動換LED燈優惠活動，最高可打7折。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

每顆LED燈泡比傳統省電燈泡每年可省100元電費與10公斤排碳量。環境部為促進居家汰換老舊燈具，今（27日）與全國9大連鎖販賣通路、超過600家門市合作，共同推動汰舊換新活動，從9月9日起到10月31日推出多項回收與消費活動，包括購買LED燈滿300元現折30元，另購買最多打7折，希望藉此進行回收並達到居家減廢、減電及減碳。

根據環境部資源循環署統計，傳統照明從91年公告回收以來，累計回收達到9萬公噸以上，累計回收率超過9成，預計今年回收率將達到94％。為了促進居家汰換老舊照明光源，環境部今天與照明公會及多家知名連鎖販賣業與照明品牌業者販售通路合作，共同辦理照明光源汰舊換新推廣活動。

環境部資源循環署表示，這次活動聯合全國連鎖販賣通路，包含光南大批發、家樂福量販店、振宇五金、特力屋、愛買量販店等，以及展晟照明集團（舞光）、東亞照明、亮博士照明、樂亮LED等多家照明品牌業者，共超過 600 家門市積極響應，藉此鼓勵民眾汰換傳統或老舊照明光源，改用 LED 照明並同時做好回收，達到居家減廢、減電及減碳的目的。

▲環境部與全台超過600門市合作推動換LED燈優惠活動，最高可打7折。（圖／環境部提供）

這次活動從9月9日起至10月31日，廠商也推出多項回收與消費優惠活動，例如特力屋購買LED，最多折扣7折，愛買則推出購買LED燈滿300元現折30元，家樂福會員購買LED燈，單筆滿499即可參加抽獎，獎項包含吸頂燈等。

環境部資源循環署主秘劉怡焜表示，使用一顆16瓦的LED燈泡，比每顆23瓦的省電燈泡，一年可節省100元電費與10公斤排碳量，若一般家庭改用20顆LED燈，一年可省下2千元電費與200公斤碳排。根據聯合國在2002年公告，傳統燈具已經不能製造與出口，傳統照明至今累計回收率超過9成，希望透過活動，今年目標達到94%，114年應回收約1100公噸，大約是1100萬顆省電燈泡，若全數更換為LED燈泡，可節省2.2億度電，減碳1.1億公斤。

▲環境部與全台超過600門市合作推動換LED燈優惠活動，希望今年回收率達到94%。（圖／記者許敏溶攝）