高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

▲大雷雨釀災，鷹架倒塌壓毀電桿，造成旗津大停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄昨（26）日傍晚突然下起一陣大雷雨，強風驟雨宛如颱風天一般，導致旗津一間造船廠外頭約4、5層樓高的鷹架倒塌，壓毀台電電桿，一度造成鄰近3227戶大規模停電。台電人員昨冒風雨搶修，因需重新更換電桿，今日仍有1戶還在停電中。針對工安事件釀災，高雄市勞工局勞檢處派員前往檢查，如查有相關違法情事，將依職安法裁處。

旗津區昨日17時39分因突如其來的大雷雨，造成一處造船廠鷹架倒塌，除壓損台電電桿外，還壓毀隔壁民宅頂樓鐵皮，所幸當時住戶不在家，並未造成人員傷亡。

▲▼大雷雨造成一處建築鷹架倒塌壓損供電線路，導致高雄旗津停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，由於電桿損壞，也導致鄰近敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3,227戶停電。事故發生後，台電立即派員趕赴現場查修，並於17時43分完成首次轉供，將停電戶數降為3,039戶，隨後19時02分進行第二次轉供，進一步縮減至77戶，後續持續搶修後，完成3,226戶復電。

▲旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，今日現場鷹架雖已清除完畢，但因鷹架壓斷電桿現場路徑狹窄，工程車無法載新的電桿進去修復，預計與該用戶的電氣人員協商，將原本的電桿位置做遷移才行完成復電。

針對工安事件釀災，高雄市勞工局勞檢處已派員前往檢查，如查有相關違法情事，將依職安法裁處新台幣3-30萬元罰鍰。