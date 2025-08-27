　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

▲▼高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大雷雨釀災，鷹架倒塌壓毀電桿，造成旗津大停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄昨（26）日傍晚突然下起一陣大雷雨，強風驟雨宛如颱風天一般，導致旗津一間造船廠外頭約4、5層樓高的鷹架倒塌，壓毀台電電桿，一度造成鄰近3227戶大規模停電。台電人員昨冒風雨搶修，因需重新更換電桿，今日仍有1戶還在停電中。針對工安事件釀災，高雄市勞工局勞檢處派員前往檢查，如查有相關違法情事，將依職安法裁處。 

旗津區昨日17時39分因突如其來的大雷雨，造成一處造船廠鷹架倒塌，除壓損台電電桿外，還壓毀隔壁民宅頂樓鐵皮，所幸當時住戶不在家，並未造成人員傷亡。

▲▼高雄旗津停電 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼大雷雨造成一處建築鷹架倒塌壓損供電線路，導致高雄旗津停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄旗津停電 。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，由於電桿損壞，也導致鄰近敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3,227戶停電。事故發生後，台電立即派員趕赴現場查修，並於17時43分完成首次轉供，將停電戶數降為3,039戶，隨後19時02分進行第二次轉供，進一步縮減至77戶，後續持續搶修後，完成3,226戶復電。

▲▼高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，今日現場鷹架雖已清除完畢，但因鷹架壓斷電桿現場路徑狹窄，工程車無法載新的電桿進去修復，預計與該用戶的電氣人員協商，將原本的電桿位置做遷移才行完成復電。

針對工安事件釀災，高雄市勞工局勞檢處已派員前往檢查，如查有相關違法情事，將依職安法裁處新台幣3-30萬元罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

曾貼文「要成為保護你們的天」　前櫃姐狠殺兒女二審仍判無期

曾騷擾當事人！台南警外遇區公所女職員　慘被記過調職

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

曾貼文「要成為保護你們的天」　前櫃姐狠殺兒女二審仍判無期

曾騷擾當事人！台南警外遇區公所女職員　慘被記過調職

傳石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

試開箱／打破既定印象！超強遮瑕蜜水感不卡紋　少量就能隱形瑕疵

高手5888萬拍下大直樓中樓　5年後開價2.2倍賣

張震嶽睽違10年唱進棒球場　雄鷹大巨蛋「心動時刻」首戰上陣

剝皮辣椒融入膠原蛋白魚骨湯！羅東日式海鮮拉麵　加湯加麵免費

曬福利！台積電「全台19座廠區健身房」　球場16面還有泳池

傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

【知法犯法】土耳其交通部長「飆速225公里」下場慘曝

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／新北回收場大火！異味飄2區

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

更多熱門

相關新聞

疑輾水泥塊慘摔！高雄騎士送醫不治

疑輾水泥塊慘摔！高雄騎士送醫不治

高雄市大寮區188市道27日凌晨發生一起車禍！一輛機車沿該處由東往西方向直行，途中疑似輾過水泥塊，騎士當場自摔失去生命跡象，警消獲報到場，趕緊將人送醫急救，但經搶救仍於今早9點多宣告不治。

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

梓官漁港深夜格鬥秀　男濺血倒地送醫

梓官漁港深夜格鬥秀　男濺血倒地送醫

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

毒品殺人、持槍自戕、街頭暴力　岡山1月4起重大案

毒品殺人、持槍自戕、街頭暴力　岡山1月4起重大案

關鍵字：

高雄雷雨停電台電風暴

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面