11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

▲ 沃克夫婦雙雙被捕。（圖／Muskogee County Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州發生恐怖性侵案，一名11歲女童在家中產下嬰兒，DNA檢測結果竟顯示，她的繼父杜斯汀．沃克（Dustin Walker）與嬰兒有99.9%的親子關係，震驚當地社區。

綜合《太陽報》等外媒，女童8月16日在馬斯科吉市的家中生產後，34歲的杜斯汀與33歲妻子雪莉（Cherie Walker）於上周被捕，最初被控疏忽照顧兒童。兩人聲稱完全不知女童懷孕，而女童已有長達1年未接受醫療檢查。

DNA檢測報告25日出爐後，兩人面臨的罪名加重。沃克被控性侵兒童罪，雪莉則被控協助性虐待兒童罪。馬斯科吉郡助理檢察官赫森（Janet Hutson）直言，「這是我執業以來處理過最嚴重的兒童性虐待案件之一。」

法庭文件顯示，這對夫婦另外面臨6項疏忽照顧兒童重罪罪名，包括未提供適當醫療照護。他們的5名子女年齡介於2歲至9歲，生活環境極度惡劣，26日獲救時沒有穿衣服，「生活在狗糞便中」。

鄰居阿德金斯（Cheryl Adkins）透露，這些孩子已經2至3年沒有自來水可用，對於生下嬰兒的女童則痛心表示，「他們奪走了她的童年。」

目前所有兒童已被安置到安全環境，兩名被告將於9月3日出庭應訊，每項罪名最重可判處無期徒刑。