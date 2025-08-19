15歲少女回家途中遭男同學殺害棄屍　警方：因強姦未果暴怒

▲小方遭同學殺害。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南曲靖一名15歲的女同學小方日前在回家途中，遭14歲的蔣姓同學掐死。蔣男事後將小方拖行了200多公尺，聽到汽車聲後，將她丟置在路邊。當地警方向方爸爸表示，經初步調查，蔣男假借送小方回家為由，在路上性侵未果，憤而將女方掐死。

據《頭條新聞》報導，方爸爸說，自己和妻子一直在海南打工，平時留女兒一個人在家，事發當晚，女兒被一名女同學叫出去玩，去這名女同學的堂哥家，那晚有十幾個人在她堂哥家，其中有幾名女兒的同班同學，包括蔣同學。

方爸爸說道，待了一小時後，女兒和女同學要回家，這時蔣男主動提出送兩人回家，把女同學送到家後，蔣男繼續送女兒回家，結果在路上出了事。



當地警方向方爸爸透露，蔣男欲性侵小方，對方反抗，蔣男一氣之下，掐住小方脖子，將她掐死，並扔在路邊，事後，有兩個小孩看到了小方的屍體，告訴了家長，才報了警。

▲家屬表示，小方的遺體目前放在殯儀館。（圖／翻攝自微博）

警方在第二天中午，找到了蔣男並將其帶走，小方的屍體也被送去屍檢，死因為窒息死亡。

方爸爸表示，女兒是家裡老二，暑假前讀初二，之前因為身體因素休學，因為他和妻子在外打工，她獨自在家有兩年時間，她也懂事聽話，不喜歡出去玩，連鄰居都不知道她的樣子。

他接著說道，而且女兒與嫌疑人蔣男除了是同班同學，平時沒有任何交集，那天在回家路上，蔣男還在問兩個女生作業怎麼做，兩人因此沒有防備，蔣男被抓後，其家屬曾登門，但什麼都被說，就被他轟走了。



方先生說，女兒的遺體現在還擺在殯儀館，案件警方仍在調查，家人希望蔣男能依法嚴懲。 警方18日回應，這起案件正在處理。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 。