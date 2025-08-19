　
大陸 大陸焦點 特派現場

15歲少女回家途中遭男同學殺害棄屍　警方：因強姦未果暴怒

▲小方遭同學殺害。（圖／翻攝自微博）

▲小方遭同學殺害。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南曲靖一名15歲的女同學小方日前在回家途中，遭14歲的蔣姓同學掐死。蔣男事後將小方拖行了200多公尺，聽到汽車聲後，將她丟置在路邊。當地警方向方爸爸表示，經初步調查，蔣男假借送小方回家為由，在路上性侵未果，憤而將女方掐死。

據《頭條新聞》報導，方爸爸說，自己和妻子一直在海南打工，平時留女兒一個人在家，事發當晚，女兒被一名女同學叫出去玩，去這名女同學的堂哥家，那晚有十幾個人在她堂哥家，其中有幾名女兒的同班同學，包括蔣同學。

方爸爸說道，待了一小時後，女兒和女同學要回家，這時蔣男主動提出送兩人回家，把女同學送到家後，蔣男繼續送女兒回家，結果在路上出了事。

當地警方向方爸爸透露，蔣男欲性侵小方，對方反抗，蔣男一氣之下，掐住小方脖子，將她掐死，並扔在路邊，事後，有兩個小孩看到了小方的屍體，告訴了家長，才報了警。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲家屬表示，小方的遺體目前放在殯儀館。（圖／翻攝自微博）

警方在第二天中午，找到了蔣男並將其帶走，小方的屍體也被送去屍檢，死因為窒息死亡。

方爸爸表示，女兒是家裡老二，暑假前讀初二，之前因為身體因素休學，因為他和妻子在外打工，她獨自在家有兩年時間，她也懂事聽話，不喜歡出去玩，連鄰居都不知道她的樣子。

他接著說道，而且女兒與嫌疑人蔣男除了是同班同學，平時沒有任何交集，那天在回家路上，蔣男還在問兩個女生作業怎麼做，兩人因此沒有防備，蔣男被抓後，其家屬曾登門，但什麼都被說，就被他轟走了。

方先生說，女兒的遺體現在還擺在殯儀館，案件警方仍在調查，家人希望蔣男能依法嚴懲。 警方18日回應，這起案件正在處理。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 。

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

相關新聞

雲南3歲女童頭插一把刀走路就醫 原因竟是媽媽抖床單水果刀飛出

雲南3歲女童頭插一把刀走路就醫 原因竟是媽媽抖床單水果刀飛出

雲南昆明一名3歲女童近日頭部意外插入一把約10公分長的水果刀，有民眾拍下，女童和媽媽牽著手步行到醫院就醫，畫面引起網路熱議。當地相關部門昨（17）日證實，女童受傷原因為，母親更換床單時不慎甩飛刀具，屬意外事件並已排除刑案。經醫師手術取出刀體後，女童目前生命跡象穩定，正接受後續治療。

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

妹子KTV喝醉遭撿屍！男分享心得下場慘

妹子KTV喝醉遭撿屍！男分享心得下場慘

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　

男友登「不眠山」失蹤！ 女友懸賞：活人、遺體都給錢　

男友登「不眠山」失蹤！ 女友懸賞：活人、遺體都給錢　

