社會 社會焦點 保障人權

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮下場曝光

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲謝宇恩事業飛黃騰達，如今淪為性侵犯 。（圖／翻攝謝宇恩IG）

記者郭玗潔／台中報導

曾替天后蔡依林拍攝歌曲＜戀我癖＞MV的導演謝宇恩，從2017年至今都在上海發展。2024年謝回台約曖昧對象小萱(化名)南下到台中玩，兩人第一晚先在旅館發生關係，謝卻表示不願意交往，第二晚小萱拒絕再和謝男上床，謝卻趁她熟睡硬上，還試圖想射在小萱臉上，小萱不甘受辱，報警處理。全案經台中地院審理，法官判謝男犯行屬實，依謝男犯強制性交罪，處有期3年8月徒刑。可上訴。

翻開謝宇恩個人網站、IG，可見Burberry、FENDI、NIKE等多個國際型品牌、高檔名牌與他合作拍攝形象影片，天后蔡依林歌曲＜戀我癖＞MV導演、彭于晏代言牛仔褲品牌LEE代言人的形象影片，也都是由謝宇恩操刀，香港潮流雜誌甚至以國際級導演、藝術家稱呼謝，如今他卻因性犯罪被判刑。

判決指出，謝男和曖昧對象小萱互有好感，兩人於2024年2月12日相約在台中市區見面遊玩，當晚就投宿到旅館發生性關係1次，隔天小萱問謝男要不要正式交往，謝男卻說「在上海還有幾段男女關係要處理」，拒絕小萱。

小萱聽了情緒低落，開始拒絕謝男的肢體接觸，兩人於14日凌晨返回旅館後，謝男又想上床，這次小萱嚴詞拒絕，謝男也承諾不會再和她發生性行為，兩人氣氛緊繃，分別躺在旅館大床兩側入睡。直到上午8時，謝男先起床，見小萱還在睡，竟強壓侵犯。小萱因下體疼痛驚醒，驚喊「我不要，我不是睡前才有說我不要嗎」，謝男不理她尖叫抗拒，不僅持續侵犯，還想洩慾在小萱臉上，經小萱閃避，謝男最終射在她頭髮及背部，對小萱強制性交得逞1次。

完事後小萱甩了謝男一巴掌，謝男藉口有事先離開房間，小萱傳訊質問謝男為何性侵她，謝男道歉後，還用外送叫花討好，並一直問「想不想我回去」、「妳到底想不想我回去」，小萱不知道如何是好，讓謝男回房後，仍力持鎮定和他一起出門吃飯，她也害怕在約會中被強暴，說出去會沒人相信，最終仍鼓起勇氣報警處理。

全案審理時，謝男辯稱兩人是合意性交，謝男律師更反控小萱因遭拒絕，有可能想報復謝男，且她在民事求償500萬，可見動機不單純。

法官認為，小萱從見面過程、案發當日對謝的態度轉變、侵害等心路歷程都交代得很詳盡，且無刻意誇大，兩人除了沒有仇怨，若性侵一事被人知道，小萱名譽和人際關係也會受影響，並沒有誣陷謝的動機。且事後小萱傳送「很痛」、不理解為何謝男要硬來，謝男也回覆「對不起」等語，後續小萱說「無法承受被你強暴我的事」，謝男更避重就輕說「希望可以多花時間相處」、「明白妳的感受」等語，更能補強小萱的證詞，判定謝男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年8月徒刑，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

虐死2歲兒！水管插肛灌水　打到肝臟破裂慘死
蹦闆遭疑割韭菜「二手精品賣比官網貴」！親上火線：買不起又要嘴
快訊／確定了！史書華遭判刑定讞
快訊／8縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘：不隨之起舞
14hrs連4人喪命！　在地人超毛：鬼門才開
快訊／大雷雨轟2縣市「防冰雹」　持續1小時
快訊／高雄大樓男墜落人行道！　送醫搶救不治

從律師到金馬新導演唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

從律師到金馬新導演唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 22日於成功大學力行校區舉辦名人講座，邀請新銳導演唐福睿 以「跨界職涯的勇氣與挑戰」為題，分享自己從律師轉身成為影像與文學創作者的心路歷程，鼓勵民眾勇於追尋熱情，將夢想化為行動。現場座無虛席，氣氛熱烈。

國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

性侵幼女18次　獸父逃亡14年還當老闆

性侵幼女18次　獸父逃亡14年還當老闆

15歲少女回家途中遭男同學殺害

15歲少女回家途中遭男同學殺害

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

關鍵字：

導演謝宇恩性侵案審判影壇

