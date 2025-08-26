激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮下場曝光

▲謝宇恩事業飛黃騰達，如今淪為性侵犯 。（圖／翻攝謝宇恩IG）

記者郭玗潔／台中報導

曾替天后蔡依林拍攝歌曲＜戀我癖＞MV的導演謝宇恩，從2017年至今都在上海發展。2024年謝回台約曖昧對象小萱(化名)南下到台中玩，兩人第一晚先在旅館發生關係，謝卻表示不願意交往，第二晚小萱拒絕再和謝男上床，謝卻趁她熟睡硬上，還試圖想射在小萱臉上，小萱不甘受辱，報警處理。全案經台中地院審理，法官判謝男犯行屬實，依謝男犯強制性交罪，處有期3年8月徒刑。可上訴。

翻開謝宇恩個人網站、IG，可見Burberry、FENDI、NIKE等多個國際型品牌、高檔名牌與他合作拍攝形象影片，天后蔡依林歌曲＜戀我癖＞MV導演、彭于晏代言牛仔褲品牌LEE代言人的形象影片，也都是由謝宇恩操刀，香港潮流雜誌甚至以國際級導演、藝術家稱呼謝，如今他卻因性犯罪被判刑。

判決指出，謝男和曖昧對象小萱互有好感，兩人於2024年2月12日相約在台中市區見面遊玩，當晚就投宿到旅館發生性關係1次，隔天小萱問謝男要不要正式交往，謝男卻說「在上海還有幾段男女關係要處理」，拒絕小萱。

小萱聽了情緒低落，開始拒絕謝男的肢體接觸，兩人於14日凌晨返回旅館後，謝男又想上床，這次小萱嚴詞拒絕，謝男也承諾不會再和她發生性行為，兩人氣氛緊繃，分別躺在旅館大床兩側入睡。直到上午8時，謝男先起床，見小萱還在睡，竟強壓侵犯。小萱因下體疼痛驚醒，驚喊「我不要，我不是睡前才有說我不要嗎」，謝男不理她尖叫抗拒，不僅持續侵犯，還想洩慾在小萱臉上，經小萱閃避，謝男最終射在她頭髮及背部，對小萱強制性交得逞1次。

完事後小萱甩了謝男一巴掌，謝男藉口有事先離開房間，小萱傳訊質問謝男為何性侵她，謝男道歉後，還用外送叫花討好，並一直問「想不想我回去」、「妳到底想不想我回去」，小萱不知道如何是好，讓謝男回房後，仍力持鎮定和他一起出門吃飯，她也害怕在約會中被強暴，說出去會沒人相信，最終仍鼓起勇氣報警處理。

全案審理時，謝男辯稱兩人是合意性交，謝男律師更反控小萱因遭拒絕，有可能想報復謝男，且她在民事求償500萬，可見動機不單純。

法官認為，小萱從見面過程、案發當日對謝的態度轉變、侵害等心路歷程都交代得很詳盡，且無刻意誇大，兩人除了沒有仇怨，若性侵一事被人知道，小萱名譽和人際關係也會受影響，並沒有誣陷謝的動機。且事後小萱傳送「很痛」、不理解為何謝男要硬來，謝男也回覆「對不起」等語，後續小萱說「無法承受被你強暴我的事」，謝男更避重就輕說「希望可以多花時間相處」、「明白妳的感受」等語，更能補強小萱的證詞，判定謝男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年8月徒刑，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。