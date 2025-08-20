性侵幼女18次！獸父逃14年還當老闆…被逮又割電子腳鐐遭重判

▲獸父性侵女兒後，逃亡14年被逮，宣稱願意賣房產求和解。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

男子阿國(化名)性侵未滿14歲的女兒18次，因犯行曝光，不願接受制裁，竟拋家棄子逃亡14年，通緝期間阿國不僅另交女友，還在高雄擁有工廠、經營廚具生意，開展自己的新人生，直到今年因闖紅燈被攔查，阿國才被移送地檢署偵辦，訊問後阿國被裝上電子腳鐐控管，他竟再度破壞電子腳鐐逃亡，這次當天就被警方緝捕歸案。台南地院審理，法官依阿國18個強制性交罪、1個損壞公務員職務上掌管之物品罪，合併處12年徒刑。可上訴。

判決指出，男子阿國和妻子生下女兒琳琳(化名)，妻子過世後，阿國又再婚，本應和第二任妻子好好照顧未成年的女兒，他卻在2009年9月至2010年1月間，以每周1次的頻率，在住處房間、浴室性侵琳琳，不管她不斷喊「好痛…超級痛」，阿國仍逕自用毛巾、枕頭蓋住她的眼睛逞慾，共得逞18次。直到琳琳參加學校辦理生理講座，課後向老師詢問一些相關問題，老師驚覺不對勁，緊急通報並安置琳琳，全案才曝光，然而阿國在偵查中就逃亡，遭檢察官於2010年7月28日發布通緝。

直到今年4月8日凌晨47分許，阿國因在高雄鳳山區闖紅燈，被警方攔查緝獲，解送台南地方檢署。檢方訊問後，認為阿國無羈押必要，但需在腳上裝電子腳鐐，並於隔天9日下午3點半到地檢署報到。

沒想到阿國不願伏法，在9日上午10時拿砂輪機割裂電子腳鐐，再次逃亡，警方同日下午5時許便持拘票在屏東縣萬丹鄉拘獲阿國，並在阿國同意下，搜查他位於高雄鳥松區工廠，扣得被阿國破壞的電子腳鐐等物。

全案經台南地院審理，法官指出，阿國在侵犯女兒後，不僅不願面對犯行，還棄女兒不顧，逃亡14年才被緝獲，又逃避偵查，擅自毀壞電子腳鐐，顯然挑戰國家公權力，造成恐慌，惡性非輕，審酌阿國審理時才坦承全部犯行，表示要和女兒和解、願意變賣房產、交付工廠等語，兼衡他目前從事廚具負責人、與女友同住等一切情狀，依他犯18個強制性交罪、1個損壞公務員職務上掌管之物品罪，合併處12年徒刑。可上訴。

阿國也向法院聲請具保停止羈押，表示他無前科，逃亡近15年來都有正當工作，現已知錯、誠心悔悟，且他和女友在高雄經營廚具生意近10年之久，沒有逃亡可能，希望能用20萬交保。不過法官認為阿國有逃亡之虞，駁回聲請。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。