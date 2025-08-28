溜滑梯下野戰！高雄72歲男找67歲女騎乘位　家長帶小孩路過嚇傻

▲一對男女在公園溜滑梯下野戰。（公園遊樂器材示意圖／非新聞內文發生地點／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

家長帶小孩去高雄鳳山的兒童遊戲區，看到72歲蔡姓男子與67歲黃姓女子在溜滑梯下方發生性關係，拍照報警後，高雄地院依公然猥褻罪，判蔡男拘役40日，可易科罰金。可上訴。

根據判決，2024年8月24日，蔡男與黃女在鳳山某兒童遊戲區溜滑梯下方，撫摸下體褪下褲子裸露性器官，隨後蔡男躺在地上，黃女跨坐在其上面欲進行性交行為，被在場的家長看到拍照報警。

家長指出，在遊戲區發現一對男女在兒童溜滑梯下方進行性行為，「當時阿公躺在下面，阿嬤坐在阿公的上面，我看到之後就先把小孩帶離現場，然後報警」，事後還有看到該名男子拿錢給與他發生性行為的女子，因為現場是兒童遊戲區，也有帶小孩去該處遊戲，所以當下就打110報案，當時有拍照交給到場處理的員警。

蔡男表示，當時沒有做什麼事，黃女說她很多天沒有吃飯，跟他討300元，但因為要留100元吃麵，所以給她200元。但審理時改稱沒有拿錢給她，是拿東西給她吃，她倒在那邊跟人家要東要西的，沒脫她褲子。

黃女指出，蔡男摸她下體後，就脫去自己的褲子，不過蔡男因為無法正常勃起，嘗試多次仍無法順利完成性交，但性器官有碰觸。

法院根據相關事證，不採信蔡男說詞，審酌在遊戲區溜滑梯下方裸露性器官，進行猥褻行為，並使在場之人目睹，影響社會風氣，所為實屬不該。依公然猥褻罪，處拘役40日，可易科罰金。可上訴。