天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「還有更多塊」

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名騎士27日凌晨行經大寮區188市道，途中疑似輾過水泥塊，自摔慘死，警方追查石塊來源，疑來自事故地點旁正在進行的台88橋墩維護工程。高雄市議員李雨庭今（28）日重返事故現場會勘，驚見橋墩伸縮縫裡「還有更多碎石」，當場要求施工單位全面檢討。

▲高雄大寮騎士輾過水泥塊自摔，送醫搶救不治。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

林園分局27日凌晨4時22分接獲報案，隨即趕赴現場，初步調查，55歲張男騎車沿著188市道由東往西方向行駛，行經事故地點時，疑似輾過路中水泥塊而自摔，張男倒地血流滿地，後續緊急送醫救治，但仍宣告不治。

▲▼李雨庭今早重返事故現場會勘，驚見伸縮縫還有碎石，且未做防護網。（圖／翻攝高雄市議員李雨庭臉書粉專）

據了解，車禍地點附近，公路局正在進行台88橋墩維護工程，警方初步調查，水泥塊疑來自工程掉落馬路的碎石，將通知工程包商釐清。李雨庭今日與大寮里里長蕭清翔邀集相關單位到現場，看到伸縮縫裡還有很多碎石，承攬商也沒在橋墩下做防護網。

李雨庭當場嚴正要求施工單位必須全面檢討並確保工程品質，絕不能再讓這樣的悲劇重演，強調會持續追蹤後續改善進度，要求相關單位落實安全把關，工程品質必須零疏漏，守護每一位用路人的生命安全。