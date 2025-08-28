　
社會 社會焦點 保障人權

天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「還有更多塊」

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名騎士27日凌晨行經大寮區188市道，途中疑似輾過水泥塊，自摔慘死，警方追查石塊來源，疑來自事故地點旁正在進行的台88橋墩維護工程。高雄市議員李雨庭今（28）日重返事故現場會勘，驚見橋墩伸縮縫裡「還有更多碎石」，當場要求施工單位全面檢討。

▲高雄大寮騎士輾過水泥塊自摔，命危送醫搶救中。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

▲高雄大寮騎士輾過水泥塊自摔，送醫搶救不治。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

▲高雄大寮騎士輾過水泥塊自摔，命危送醫搶救中。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

林園分局27日凌晨4時22分接獲報案，隨即趕赴現場，初步調查，55歲張男騎車沿著188市道由東往西方向行駛，行經事故地點時，疑似輾過路中水泥塊而自摔，張男倒地血流滿地，後續緊急送醫救治，但仍宣告不治。

▲▼ 疑施工釀禍！高雄騎士輾石塊摔車慘死　重返現場驚見「危險一幕」。（圖／翻攝高雄市議員李雨庭臉書粉專）

▲▼李雨庭今早重返事故現場會勘，驚見伸縮縫還有碎石，且未做防護網。（圖／翻攝高雄市議員李雨庭臉書粉專）

▲▼ 天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「危險一幕」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「危險一幕」。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，車禍地點附近，公路局正在進行台88橋墩維護工程，警方初步調查，水泥塊疑來自工程掉落馬路的碎石，將通知工程包商釐清。李雨庭今日與大寮里里長蕭清翔邀集相關單位到現場，看到伸縮縫裡還有很多碎石，承攬商也沒在橋墩下做防護網。

李雨庭當場嚴正要求施工單位必須全面檢討並確保工程品質，絕不能再讓這樣的悲劇重演，強調會持續追蹤後續改善進度，要求相關單位落實安全把關，工程品質必須零疏漏，守護每一位用路人的生命安全。

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台2線遭夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」
快訊／新北男過馬路遭輾　臟器外露慘死
羅智強送暖柯建銘：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功
快訊／勘驗彭振聲認罪光碟！　檢為講台語和小沈律師吵翻天
快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝
快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+官員起訴
找傳播妹遭通報老婆　把麻吉「吊天車」虐殺5小時慘死
快訊／陳歐珀夫妻遭求重判24年2月　滿頭白髮畫面曝
外國女來台淘金　性交易月賺30萬秘辛曝

