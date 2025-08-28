忘拉手煞車奪命！「大車倒退嚕」司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚悚工安事故！旗津區台運旁停車場日前發生一起死亡意外事故，55歲大貨車司機柳姓男子當時下車後，站在車輛正後方進行作業，未料忘拉手煞車，導致車輛「倒退嚕」，直接將他整個人壓扁，當場失去呼吸心跳，後續送醫急救無效死亡。至於詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

▲高雄駕駛下車忘拉手煞車，「大車倒退嚕」慘被壓扁慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的影像可見，當時柳男正在大貨車正後方作業，絲毫沒注意到車輛倒退不停向他逼近，等到注意到時，柳男遭大車擠向鐵皮圍欄，整個人的上半身幾乎被壓扁逃不出來，畫面相當驚悚。

▲▼駕駛下車忘拉手煞車，走到車輛後方執行作業，未料「大車倒退嚕」將他壓扁，當場慘死。（圖／翻攝職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

高雄港警指出，這起事故發生在14日10時13分許，高雄市旗津區台運旁停車場發生工安意外事故，55歲貨車司機柳男下車後，執行操作作業，忘記拉手煞車，導致遭車輛撞擊，當場無呼吸心跳。

▲高雄駕駛下車忘拉手煞車，「大車倒退嚕」壓扁慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續由高雄港務消防隊送往高雄市立小港醫院急救，但仍無生命徵象，於13時45分宣布急救無效死亡。事件已通報港務公司勞檢處，並報請檢察官刑事相驗完畢。