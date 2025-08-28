狼父性侵11歲女兒害自殘　她法庭求情「不想告爸爸」法官仍重判

▲高雄一名狼父對女兒侵犯長達3年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名狼父從女兒國小六年級開始，就對女兒伸出狼爪、性侵長達3年，但女兒一直隱忍，甚至出現創傷症候群有自殘傾向，被學校師長發現介入輔導後，報警抓了狼父。由於家中有6個小孩，少女怕父親去坐牢就沒人賺錢了，在法庭上仍向法官求情，但法官認為狼父惡行重大，仍依妨害性自主罪重判他徒刑6年10月。

判決指出，2022年9月，當時11歲、還就讀國小的女兒躺在父親床上睡覺，父親竟萌生歹意，對女兒性侵得逞，女兒升上國中後，某晚她躺在床上滑手機，爸爸又出現在床邊，示意她躺好，還出言恐嚇「如果不讓我用的話，就不給妳錢」，再次對女兒性侵。

後來惡父又兩度對女兒伸出狼爪，導致女兒出現創傷症候群症狀，甚至有自殘傾向，學校師長發現後介入輔導，女兒被父親欺負超過3年，於是報警處理。

法院審理時，女兒還向法官求情說，她沒有要告爸爸的意思，且爸爸為家中經濟支柱，需扶養共6名未成年子女，其中一人還領有身心障礙證明，需接受早期療育治療，若爸爸入獄，家中將喪失經濟來源。

法官審酌爸爸雖然坦承犯行，且已付了30萬元和妻子達成和解，也答應每月給女兒3000元的撫養費，但仍認為狼父本應善盡保護、教養之責，竟為滿足自身性慾，罔顧父女分際，對女兒乘機性交，嚴重影響女兒身心發展及日後對於兩性關係之認知，還是認為應該加重其刑，因此仍依妨害性自主罪重判狼父徒刑6年10月，全案可上訴。