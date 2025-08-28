　
社會 社會焦點 保障人權

獨／強勢執法畫面曝！高雄警跨2車道壓雙黃　急追行人沒走斑馬線

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警，冒險跨越兩車道以及雙黃線抓行人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警，冒險跨越兩車道以及雙黃線抓行人 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的很認真！高雄市一名員警為了要追一名行人未走斑馬線橫跨馬路，騎機車開警示器，不顧自己安危連跨兩車道，同時雙黃線迴轉，最後順利開出這張罰單，積極認真程度讓長官稱許，而高雄市警察局督察室也呼籲提醒員警在執勤時「應注意執勤三安及比例原則」。

今天（28日）中午12點，一名員警騎車經過高雄市三民區的中華路與同盟路口，經過中華路之後，迅速橫跨兩個車道以及雙黃線，直接到對向攔下一位民眾，原來是這位民眾「未走斑馬線橫跨馬路」被員警目擊，當場被開出了一張紅單，同時員警在跨越雙黃線時，也沒有忘記開啟警燈，所以屬於執勤中，符合「員警依法執行緊急任務，應開啟警示燈及警鳴器，依據道路交通安全規則第93條規定，得不受標誌、標線及號誌指示之限制」。

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警，冒險跨越兩車道以及雙黃線抓行人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警停等紅綠燈，已經看到前方行人未依規定通過馬路。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警，冒險跨越兩車道以及雙黃線抓行人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警通過路口的時候，已經切換車道 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警，冒險跨越兩車道以及雙黃線抓行人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲通過路口之後，就連切兩個車道 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警，冒險跨越兩車道以及雙黃線抓行人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民一分局一名交通隊員警冒險跨越雙黃線，攔查行人，最後開出紅單 。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，這名員警是三民一分局的交通分隊員警，他是在11時30分處理交通事故後，返回途中在中華、十全口遇行人違規穿越道路，所以攔查予以告發。高雄市警察局督察室督二組，表示同仁落實勤務之執勤精神予以肯定，但仍提醒基層警員，應注意執勤三安及比例原則。

一名中階警官提醒：雖然同仁執勤並沒有違規，不過「穿越雙黃線到對向車道攔查違規仍有安全之疑慮，應注意比例原則，萬一因此而發生交通事故雖執行公務仍有肇事責任」。知名警眷谷百合看完影片之後，也非常心疼基層員警的辛勞，肯定員警認真執法，她也呼籲：「雖然警察在執行勤務時享有交通優先權，但是在車流量不小的道路上，突然穿越二個車道而來的機車，可能比穿越馬路的違規行人造成更嚴重的危害。也要注意自身以及其他用路人的安全。畢竟在執勤時注意自身安全，才能讓家人安心」。

