地方 地方焦點

跟著地圖找健康！花蓮集食饗樂活動開跑　料理賽前3名店家加入

記者王兆麟／花蓮報導

有感於雙薪家庭無暇準備三餐，外食人口益增，為讓外食民眾吃得健康，花蓮縣衛生局辦理第二屆【集食饗樂】活動，今年輔導77家餐飲店，符合健康飲食元素概念及烹調技能，推出健康美味餐食，並製作成「健康餐盒地圖」於27日隆重啟動至10月27日截止，讓外食族吃得健康，享有友善的外食選擇，持續營造健康飲食支持性環境。

▲▼餐點使用全穀及未精製雜糧食物入菜，減糖、減鹽、少油炸。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本次通過健康餐食標準的店家有早餐店、便當店、簡餐店及小吃店等，更有今年榮獲【花現新食尚】夏季養生健康料理大賽的冠軍-臣佳立業餐酒館、亞軍-和平虱目魚雲端廚房、季軍-虎爺溫泉渡假莊園以及佳作-加家食堂的得獎美食加入。民眾依循「健康餐盒地圖」尋找健康美食，選購健康餐盒可集折價券並參加抽獎，邀請大小朋友一起到花蓮動吃動吃生活GO網站查詢詳細資訊：https://reurl.cc/RkYbzg，讓鄉親外食也能跟在家吃飯一樣健康又均衡。

歡迎民眾踴躍參與【集食饗樂】活動，跟著地圖購買健康餐盒，購買1個餐盒可獲得1點，集5點可就近至地圖所有餐飲店家兌換100元折價券，掃描折價券上QR-code票選最愛店家可再抽300元禮券，歡迎民眾聰明選購健康餐盒並把握抽獎機會。

朱家祥說明，衛生局在推動【集食饗樂】活動前，輔導店家以原有餐點做調整，輔導項目包括營養需均衡且足夠、餐點使用全穀及未精製雜糧食物入菜或製備減糖、減鹽、少油炸等餐食，讓餐點兼具美味與營養的同時，仍不失店家原有特色，絕對是鄉親聰明的選擇。如有問題可於上班時間撥打花蓮縣衛生局社區營養推廣中心服務專線 03-8227141轉558有專人為您服務。

店家詳細資訊：https://reurl.cc/mYY5NW

地圖健康餐盒集食饗樂料理大賽前3名店家

