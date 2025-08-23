　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男闖北市大樓狂貼妙齡女「尋人啟事」　恐與按摩養生館糾紛有關

▲▼北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方也將釐清原因。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方研判可能與養生館糾紛有關。(圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市一棟大樓，在21日下午1時許遭2名戴口罩的男子闖入，並且在一樓張貼多張印有一名妙齡女子照片的紙張，上面沒有聯絡方式，僅寫上「尋人啟事」四個字，此舉引起大樓住戶注意，據了解，不排除是二樓的按摩養生館發生糾紛，加上已經兩天沒有營業，才被人張貼尋人啟事。

警方調查，21日下午1時許，有兩名男子戴口罩進入北市中山區民生東路上的一棟大樓，並在一樓至二樓半的樓梯間，張貼滿滿的印有「尋人啟事」四個字的紙張，上面還有一名妙齡女子的自拍照片，張貼時也引起其他路過的住戶注意。

▲▼北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方也將釐清原因。（圖／記者邱中岳攝）

根據當時經過的路人表示，當時有兩人跑進去大樓，分工進行刷膠後張貼照片，張貼完後就立刻離開現場，也並沒有與路過的住戶談話，讓大樓住戶看了一頭霧水。

根據了解，張貼尋人啟事照片只有到二樓半的樓梯間，且二樓一邊是住家，另外一邊則是按摩養生館，所以也研判可能是二樓的按摩養生館生生糾紛，但是店家已經兩天沒有營業，目前大樓管委會也正積極聯繫店家了解情況。

據了解，該大樓每層戶型大約都在40坪左右，住戶除了二樓以下有經營店家之外，其他幾乎都是純住戶，所以樓梯間被張貼尋人啟事照片，也引起住戶們的議論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水
待轉區瞬間曝！台灣大道28歲騎士被撞飛慘死
劍魚颱風「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大
台北饒舌歌手街頭打路人！超扯原因曝
快訊／高雄女住家大樓墜落！跌落排水溝死亡
尊重閣員請辭意願　卓榮泰：讓總統用更大空間考量人事佈局
陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

快訊／三重區民宅火警！頂加濃煙狂竄　勇消緊急破門滅火

神岡到彰化！阿北騎電輔車40公里刁車　車上掛1袋車輪餅

驚悚畫面曝！28歲騎士等紅燈被撞飛慘死　肇事自小客車頭炸開

台中男車停科大旁「車門打開」一直沒發動　詭異躺草叢死亡

幫帶1個「行李箱」　他抵台秒被抓包運毒！代價關5年半

饒舌歌手梅海強推打路人！超扯原因曝　想跟狗玩「借過」沒人理

快訊／高雄獨居女住家大樓墜樓！跌落排水溝　救起已死亡

COSPLAY外拍！超商店員天橋下性侵女COSER　北車柱子旁強舌吻

快訊／台中自小客闖紅燈！28歲騎士待轉區被撞飛　搶救無效慘死

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

快訊／三重區民宅火警！頂加濃煙狂竄　勇消緊急破門滅火

神岡到彰化！阿北騎電輔車40公里刁車　車上掛1袋車輪餅

驚悚畫面曝！28歲騎士等紅燈被撞飛慘死　肇事自小客車頭炸開

台中男車停科大旁「車門打開」一直沒發動　詭異躺草叢死亡

幫帶1個「行李箱」　他抵台秒被抓包運毒！代價關5年半

饒舌歌手梅海強推打路人！超扯原因曝　想跟狗玩「借過」沒人理

快訊／高雄獨居女住家大樓墜樓！跌落排水溝　救起已死亡

COSPLAY外拍！超商店員天橋下性侵女COSER　北車柱子旁強舌吻

快訊／台中自小客闖紅燈！28歲騎士待轉區被撞飛　搶救無效慘死

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

馬文君投票有信心！　許淑華、麥玉珍陪同現身投票

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂　再飛美國見川普　

陸第3代神秘「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」平衡突破超高音速

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

建案拚差異化搶買氣　籃球場羽球場搬進社區

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

逛Zara試穿衣服「蠍子爬上腿」猛螫　20歲女嚇爆尖叫求救

美韓峰會下周登場！駐韓美軍軍費、中國威脅成焦點　李在明陷兩難

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

社會熱門新聞

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

即／台中嚴重車禍！20歲騎士被撞命危

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

夫海外辦婚宴娶小三　妻心碎求償150萬

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

即／台中市府旁某企業大樓女子墜樓亡

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

即／台中東勢驚傳投開票所人員車禍　緊急送醫

即／與吳乃仁同吃豪奢宴　檢座徐名駒移職務法庭懲戒

「金管會唯一授權」幣想被黑吃黑　傻眼內幕曝

更多熱門

相關新聞

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

北市一棟大樓，在21日下午1時許，由2名戴口罩的男子闖入，並且在一樓張貼多張印有一名女子照片的紙張，上面沒有聯絡方式，僅寫上「尋人啟事」四個字，此舉引起大樓住戶注意，警方表示已經掌握此事，也將釐清張貼照片原因。

獨／「鴨頭」死後毒市爆真空　蹓狗男疑搶地盤遭狙殺

獨／「鴨頭」死後毒市爆真空　蹓狗男疑搶地盤遭狙殺

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

訂家庭房3人住「現場硬擠9人」！被拒怒刷1星負評

訂家庭房3人住「現場硬擠9人」！被拒怒刷1星負評

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬崩潰：冰箱都是蛆！

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬崩潰：冰箱都是蛆！

關鍵字：

照片店家糾紛

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

電動車「召喚功能」疑失靈　倒車輾斃駕駛

823罷免、公投今登場　6大禁令一次看

先看到兔子還是鴨子？

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面