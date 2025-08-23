男闖北市大樓狂貼妙齡女「尋人啟事」　恐與按摩養生館糾紛有關

▲北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方研判可能與養生館糾紛有關。(圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市一棟大樓，在21日下午1時許遭2名戴口罩的男子闖入，並且在一樓張貼多張印有一名妙齡女子照片的紙張，上面沒有聯絡方式，僅寫上「尋人啟事」四個字，此舉引起大樓住戶注意，據了解，不排除是二樓的按摩養生館發生糾紛，加上已經兩天沒有營業，才被人張貼尋人啟事。

警方調查，21日下午1時許，有兩名男子戴口罩進入北市中山區民生東路上的一棟大樓，並在一樓至二樓半的樓梯間，張貼滿滿的印有「尋人啟事」四個字的紙張，上面還有一名妙齡女子的自拍照片，張貼時也引起其他路過的住戶注意。

根據當時經過的路人表示，當時有兩人跑進去大樓，分工進行刷膠後張貼照片，張貼完後就立刻離開現場，也並沒有與路過的住戶談話，讓大樓住戶看了一頭霧水。

根據了解，張貼尋人啟事照片只有到二樓半的樓梯間，且二樓一邊是住家，另外一邊則是按摩養生館，所以也研判可能是二樓的按摩養生館生生糾紛，但是店家已經兩天沒有營業，目前大樓管委會也正積極聯繫店家了解情況。

據了解，該大樓每層戶型大約都在40坪左右，住戶除了二樓以下有經營店家之外，其他幾乎都是純住戶，所以樓梯間被張貼尋人啟事照片，也引起住戶們的議論。