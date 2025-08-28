麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

▲搖搖薯條回歸。（圖，下同／網友 @jr_ksupfe 授權轉載。）

記者施怡妏／綜合報導

人氣速食品牌「麥當勞」夯品「搖搖薯條」，今年再度重磅回歸，有網友分享，便宜吃到搖搖薯條的妙招，使用麥當勞APP，點選「大薯加1元多1件」的優惠，再另外單點海苔、蔥辣風味的搖搖粉，只要77元就可以吃到，現省61元。

IG帳號「jr_ksupfe」貼出影片，透過麥當勞APP或現場自助點餐機，進入「夏季優惠券」專區，就能找到「大薯+1元多一件」的優惠組合，接著再到「其他」選項中加購海苔、蔥辣風味的搖搖粉，每包只要5元，這樣買下來只要77元，原價138元，省下61元。

原PO大推，「你們一定要試試兩調味粉包一起加！完全無違和，還更有層次！」貼文曝光，一票網友直呼「感謝你的分享，等等下班就來去買」、「搖一搖好玩好吃」、「我超愛搖搖薯條」、「搖搖薯條超讚」。

「搖搖薯條」這次回歸可搭配「海苔」、「蔥辣」2種搖搖粉，搖搖薯條單點售價69元，搖搖粉包售價5元，購買經典套餐選擇大薯則直接免費升級，搖搖粉可任選風味，8月27日起至10月7日限時開賣或售完為止。

另外，漢堡王「三牲漢堡」今年升級回歸，把三牲禮的豬、雞、魚肉一次夾進漢堡裡，這次把豬肉升級為厚切脆豬排，肉質扎實有嚼勁，搭配鹹香脆雞排、鮮甜鱈魚排，即日起至9月21日限時上市，單點售價139元，搭配小薯、微糖紅茶套餐價185元。

三商炸雞至8月31日前祭出快閃「百元炸雞」優惠活動，外帶3塊黃金山賊炸雞特價只要100元，相較原價現省110元，比買1送1還要便宜。

