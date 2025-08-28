　
生活 生活焦點

麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

▲▼ 。（圖／網友 @jr_ksupfe 授權轉載。）

▲搖搖薯條回歸。（圖，下同／網友 @jr_ksupfe 授權轉載。）

記者施怡妏／綜合報導

人氣速食品牌「麥當勞」夯品「搖搖薯條」，今年再度重磅回歸，有網友分享，便宜吃到搖搖薯條的妙招，使用麥當勞APP，點選「大薯加1元多1件」的優惠，再另外單點海苔、蔥辣風味的搖搖粉，只要77元就可以吃到，現省61元。

IG帳號「jr_ksupfe」貼出影片，透過麥當勞APP或現場自助點餐機，進入「夏季優惠券」專區，就能找到「大薯+1元多一件」的優惠組合，接著再到「其他」選項中加購海苔、蔥辣風味的搖搖粉，每包只要5元，這樣買下來只要77元，原價138元，省下61元。

原PO大推，「你們一定要試試兩調味粉包一起加！完全無違和，還更有層次！」貼文曝光，一票網友直呼「感謝你的分享，等等下班就來去買」、「搖一搖好玩好吃」、「我超愛搖搖薯條」、「搖搖薯條超讚」。

「搖搖薯條」這次回歸可搭配「海苔」、「蔥辣」2種搖搖粉，搖搖薯條單點售價69元，搖搖粉包售價5元，購買經典套餐選擇大薯則直接免費升級，搖搖粉可任選風味，8月27日起至10月7日限時開賣或售完為止。

▲▼ 。（圖／網友 @jr_ksupfe 授權轉載。）

另外，漢堡王「三牲漢堡」今年升級回歸，把三牲禮的豬、雞、魚肉一次夾進漢堡裡，這次把豬肉升級為厚切脆豬排，肉質扎實有嚼勁，搭配鹹香脆雞排、鮮甜鱈魚排，即日起至9月21日限時上市，單點售價139元，搭配小薯、微糖紅茶套餐價185元。

三商炸雞至8月31日前祭出快閃「百元炸雞」優惠活動，外帶3塊黃金山賊炸雞特價只要100元，相較原價現省110元，比買1送1還要便宜。

．本文獲得「網友 @jr_ksupfe」授權轉載。

在 Threads 查看
08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

少女遭網友襲胸　他辯：我易怒失控推人

少女遭網友襲胸　他辯：我易怒失控推人

彰化1名少女網路交友認識「大雄」後，雙方首次見面就遭對方襲胸強制猥褻，藉上廁所驚惶逃離，經法院審理，大雄否認有猥褻行為，辯稱是因「情緒問題」容易暴怒才有推打動作，由於女孩衣物採集到的DNA與被告相符，法官認定犯行屬實，依「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」判處1年5月徒刑。

新光三越台南小北門店開箱！

新光三越台南小北門店開箱！

理工男遇6.0地震「淡淡吐1句」真實反應笑翻全場

理工男遇6.0地震「淡淡吐1句」真實反應笑翻全場

6.0強震　他見日期「農曆7月5日」驚：被龍樹諒說中

6.0強震　他見日期「農曆7月5日」驚：被龍樹諒說中

中華郵政推中秋勞軍優惠　9/18起限定9天包裹打8折

中華郵政推中秋勞軍優惠　9/18起限定9天包裹打8折

