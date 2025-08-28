第一次見面少女遭網友襲胸！尿遁逃離　他辯：我易怒失控推人

▲少女遭網友襲胸藉尿遁逃離魔掌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名少女網路交友認識「大雄」後，雙方首次見面就遭對方襲胸強制猥褻，藉上廁所驚惶逃離，經法院審理，大雄否認有猥褻行為，辯稱是因「情緒問題」容易暴怒才有推打動作，由於女孩衣物採集到的DNA與被告相符，法官認定犯行屬實，依「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」判處1年5月徒刑。

根據判決書內容，「大雄」與被害少女透過網路認識。去年6月間，兩人首次相約見面，李男將甲女帶回其位於彰化縣的住處後，竟在二樓房間內違反女孩意願，強行親吻及襲胸。女孩雖極力掙脫，最後佯稱要上廁所才得以逃離現場。驚慌失措的打電話向家人求助，並報警處理。警方隨後在男子住處循線逮捕大雄。

審理過程中，「大雄」雖承認與少女同處一室，但否認有猥褻行為，辯稱是因「情緒問題」常常暴怒才有推打動作。辯護人也質疑少女證詞前後不一致，且案發後她還主動追蹤自己的社交帳號。

法院調查發現多項關鍵證據，女孩衣物上採集到的DNA與被告相符、監視器畫面顯示少女逃離時奔跑驚慌，被告過去已有類似前科，犯罪手法高度相似，認定，被告辯詞與事證明顯矛盾，且少女案發後驚恐反應真實，因此不採信被告說法。

法官審理後指出，被告身為成年人，卻對未成年人犯案，依《兒童及少年福利與權益保障法》應加重其刑。考量被告前科紀錄、犯後態度不佳，雖與被害人達成調解但未履行賠償，判處有期徒刑1年5個月。全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。