政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

▲▼立法院第11屆修憲委員會第1次全體委員會,柯建銘 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，黨團七長除了總召柯建銘外已全數宣布不連任。據了解，民進黨內正研擬發動連署要改選黨團幹部，逼宮「萬年總召」柯建銘意味濃厚。連總統賴清德今（28日）受訪時都說，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。不過面對連番逼退舉動，柯建銘僅表示，「不好意思，我不會受訪，不要再打電話了好不好，誰都一樣。」

民進黨新任秘書長徐國勇26日邀各派系開會，轉達賴清德有意推動立院改組，並請秘書長潘孟安出面與柯建銘溝通，凸顯「賴意志」。黨內也可能發動跨派系連署，要求黨團含總召在內全面改選，劍指柯建銘意味濃厚。賴瑞隆27日在臉書表示，回應民意，支持政院人事改組，支持黨團幹部全面改選，改革重新出發。林岱樺則發布聲明強調，同仁之愛，何必苛責柯總召，黨團幹部任期自有內規規範，「本人不參與任何針對性的連署」。另外郭國文與王世堅今（28日）均表示都已簽署。

該份連署書寫到，大罷免雖是公民自主發起活動，但本黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪。為表本黨回應民意決心，除行政團隊人事改組，以期一新人民耳目外，本黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

柯建銘上午接受媒體電訪僅表示，「不好意思，我不會受訪，不要再打電話了好不好，誰都一樣。」

 
08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

