文大宿舍爆偷拍「蔡尚樺男友受害」　校方：將會同警方全面巡檢

▲文大傳出宿舍被裝針孔偷拍，校方表示，將對加害者提出告訴與求償。（圖／文化大學提供）

記者許敏溶／台北報導

文化大學驚傳「宿舍偷拍案」，導致體保生及球員洗澡時全裸影像外流。文大今（26日）發出聲明，指校方剛完成全校巡檢，並未發現不法情事，但校方將再次會同轄區內警政單位進行全面安全性巡檢，確保校園安全，針對受害學生將提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，以及對加害者提出告訴與求償，校方也會全力配合檢調進行相關調查。

文化大學校園內的大倫館男子宿舍浴室，今天有媒體報導，被人惡意安裝針孔攝影機，導致校內不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流，名單中包括蔡尚樺的男友林秉聖，以及新北中信特攻球員周承睿等人。主因是兩人過去都是文大學生，過去就學期間住在大學宿舍，成為這次偷拍的受害者。

對此，文大也發表5點聲明回應，強調會確保校園安全，並針對受害學生將提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，以及對加害者的告訴與求償。

文大聲明全文如下：

1.114·7·4日教育部來函要求各項巡查工作，本校甫於8月已完成全校各館樓巡檢，並記錄備查。期間並未發現有不法情事。

2.本校將再次會同轄區內警政單位並進行全面安全性巡檢，以確保校園安全。

3.媒體報導時間2016-2021由於無法獲悉所拍攝的內容及具體使用的設備，若有相關資訊及需求，本校將全力配合檢調進行相關調查。

4.針對本次受害的同學，本校將提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，包含對加害者的告訴與求償。

5.本校再次嚴厲譴責一切偷拍犯罪行為，此類行為不僅嚴重違反法律，更是對受害者人格尊嚴與隱私權的重大侵害，本校決不寬待。