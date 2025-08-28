　
3C家電

iPhone17發表會倒數2週　通訊行曝「系列跌幅」：親民是關鍵

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果將於台灣時間9月10日凌晨1點舉辦秋季發表會，台灣市場的iPhone銷售結構也進入新舊交替的關鍵時刻，傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，公佈自2024年9月上市至2025年7月，新舊iPhone共售出超過201萬台，較去年同期的184萬台成長9%，其中iPhone 16系列佔據高達九成的銷售份額，穩居主力；從通路價格來看，前五大暢銷機型均由iPhone 16系列包辦，儘管全系列平均跌幅已超過一成，前代iPhone 15、iPhone 13等舊機價差卻更顯著，反映出新舊機型交替、消費者規格偏好的歷史趨勢。

▼iPhone16開賣，窄邊框及實體快門鍵特寫。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone16開賣，窄邊框及實體快門鍵特寫。（圖／記者林敬旻攝）

進一步觀察排行，iPhone 16系列幾乎霸榜，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信拆解銷量結構，高階的iPhone 16 Pro系列貢獻近60%的銷量，也是蘋果的營收支柱；值得注意的是，雖然大容量機型 （如512GB、1TB）仍有一定需求，但排行榜前十名中，128GB及256GB仍為主流，顯示相較之下基本容量更受歡迎，相對親民的價格門檻仍是消費者選擇的決定性因素，這種規格偏好與價格入手點平衡的格局，將直接影響iPhone 17系列定價策略的接受度。

若從長期銷售走勢來看，標準版iPhone 16與iPhone 16 Plus銷量攀升，逐漸縮小與Pro系列的差距，傑昇通信坦言，過去iPhone Plus機型定位有些尷尬，處於標準版與Pro系列之間，銷量表現不如預期，這次iPhone 16 Plus的銷量回升，顯示其價格優勢與大螢幕體驗，逐漸獲得市場認可；儘管如此，傳聞iPhone 17 Air被視為未來蘋果產品線的關鍵，這款新型號並非單純取代iPhone 16 Plus，而是蘋果對產品的策略性重塑，畢竟iPhone 17 Air主打「輕薄大螢幕」的理念，以滿足那些不追求頂級效能、但偏好大螢幕的輕量級用戶，進而解決iPhone 16 Plus定位模糊的問題。

最受市場意外的iPhone 16e，原本被視為銷量最弱的入門機型，如今三款容量不僅全數擠進前15名，又以128GB容量的空機價僅18,990元，成為目前最便宜的iPhone，吸引大量預算型用戶；傑昇通信表示，許多消費者誤以為入門機型規格會不敷使用，但實際上，蘋果已調整iPhone 16e核心規格，只要非極重度用戶，完全能滿足日常多數需求，證明低價入門機型仍有巨大市場潛力，也使蘋果未來的產品線更加清晰，高階市場由Pro系列主導，入門與大眾市場則由標準版與Air負責。

另一方面，傑昇通信指出，2023年上市的 iPhone 15（128GB）跌幅達21%，雖因缺乏AI功能逐步退場，但受惠於兩萬初頭的售價與促銷清庫，加上規格仍優於iPhone 16e，單機銷量仍在今年前半段爆衝，結束長達兩年的熱銷紀錄，也為新機上市騰出庫存；至於被譽為「一代神機」的iPhone 13（128GB），即便跌幅達18%、價差逾4千元，在實體通路幾乎完售，銷量卻仍擠進前15名，此現象再度驗證「iPhone買單不買雙」有趣的都市傳說，也讓市場對iPhone 17系列能否帶來革命性創新，增添幾分神秘色彩，畢竟對消費者而言，唯有真正的升級，才能打敗價格的誘惑。

▲▼ 傑昇通訊

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

蘋果宣布將於美國時間9月9日上午10點（台灣時間10日凌晨1點）舉辦秋季發表會，主題為 「Awe Dropping」。外界普遍認為焦點將落在新一代iPhone 17 系列、Apple Watch Ultra 3，以及AirPods Pro 3。

iPhone

