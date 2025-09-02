iPhone 17系列發表在即　七成用戶直呼「一定要換」

▲iPhone17 Pro系列模型機。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果年度秋季發表會即將於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示iPhone 17系列需求強勁。根據智慧型手機比價平台SellCell八月針對2,000名美國iPhone用戶進行調查，68.3%的受訪者計畫在新機推出後升級，明顯高於去年iPhone 16發表前的61.9%。

在各款新機中，iPhone 17 Pro與Pro Max成為最受期待機型，占升級計畫的38.1%。標準版 iPhone 17則有16.7%的使用者青睞，而首度登場的超薄iPhone 17 Air也吸引了13.5%的目光。至於等待折疊機的比例僅3.3%，顯示市場仍以傳統機型為主流。

調查指出，續航力是最主要的升級動機，53%受訪者將電池列為首要考量。其次為新設計與功能（36.2%）、螢幕（34.3%）、相機（28.1%）以及AI軟體功能（7.1%）。不過，高價依舊是最大阻力，68.9%的用戶直言成本過高。另有71.7%表示對現有機型滿意，暫無更換需求。

雖然三星、Google積極推進折疊機，但仍有近七成（69.6%）受訪者表示會繼續選擇iPhone。然而若蘋果2026年仍未推出折疊機，20.1%的使用者考慮轉投三星，10.2%可能改用Google。

調查同時顯示，用戶對AI功能態度分歧：44%認為Apple Intelligence是升級關鍵，33%則不在意。至於設計與續航的取捨，47.5%願意犧牲部分電池續航換取更薄的機身，但仍有29.7%表示完全不感興趣。

整體而言，iPhone 17系列在美國市場的升級意願已顯著高於前代，顯示蘋果新品在正式發表前就已掀起高度期待。