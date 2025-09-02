　
3C家電

iPhone 17系列發表在即　七成用戶直呼「一定要換」

▲▼iPhone17 Pro。（圖／X@MajinBuOfficial）

▲iPhone17 Pro系列模型機。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果年度秋季發表會即將於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示iPhone 17系列需求強勁。根據智慧型手機比價平台SellCell八月針對2,000名美國iPhone用戶進行調查，68.3%的受訪者計畫在新機推出後升級，明顯高於去年iPhone 16發表前的61.9%。

在各款新機中，iPhone 17 Pro與Pro Max成為最受期待機型，占升級計畫的38.1%。標準版 iPhone 17則有16.7%的使用者青睞，而首度登場的超薄iPhone 17 Air也吸引了13.5%的目光。至於等待折疊機的比例僅3.3%，顯示市場仍以傳統機型為主流。

調查指出，續航力是最主要的升級動機，53%受訪者將電池列為首要考量。其次為新設計與功能（36.2%）、螢幕（34.3%）、相機（28.1%）以及AI軟體功能（7.1%）。不過，高價依舊是最大阻力，68.9%的用戶直言成本過高。另有71.7%表示對現有機型滿意，暫無更換需求。

雖然三星、Google積極推進折疊機，但仍有近七成（69.6%）受訪者表示會繼續選擇iPhone。然而若蘋果2026年仍未推出折疊機，20.1%的使用者考慮轉投三星，10.2%可能改用Google。

調查同時顯示，用戶對AI功能態度分歧：44%認為Apple Intelligence是升級關鍵，33%則不在意。至於設計與續航的取捨，47.5%願意犧牲部分電池續航換取更薄的機身，但仍有29.7%表示完全不感興趣。

整體而言，iPhone 17系列在美國市場的升級意願已顯著高於前代，顯示蘋果新品在正式發表前就已掀起高度期待。

09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停
快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密
台南蛇窟太驚人！　連抓12條蛇
坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證...阿伯尷尬了
到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員
開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單
警幫同仁銷國道罰單　刪除超速照片

HTC VIVE Eagle智慧眼鏡上市爆熱潮　台灣大曝光預購熱銷顏色

Touch ID要回來了？蘋果折疊iPhone傳將採側邊解鎖

蘋果宣布三款Mac過時　11吋MacBook Air正式退場

iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

iPhone17、iPhone17 Pro、iphone17air、iphone、APPLE、蘋果

