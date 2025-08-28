　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

血洗校園！　美明州槍手驚悚日記曝光「想殺川普、馬斯克」

▲▼美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）天主報喜學校（Annunciation Catholic School）重大槍擊案，23歲槍手韋斯特曼（Robin Westman）於現場自戕，日記寫下犯罪宣言。（圖／路透）

▲23歲槍手韋斯特曼（Robin Westman）已於現場自戕。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州一所天主教學校27日發生重大槍擊案，23歲槍手韋斯特曼（Robin Westman）已於現場自戕，調查顯示他生前在日記裡寫下犯罪宣言，包括誓言暗殺總統川普與全球首富馬斯克。

明尼亞波利斯（Minneapolis）的「天主報喜學校」（Annunciation Catholic School）新學期首次彌撒期間，韋斯特曼攜帶多種武器，對教堂及學校建築開火，造成1名8歲與1名10歲孩童不幸喪生，另有17人受傷，其中14人為未成年人，還有3名80多歲的年長教友。

▲▼美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）天主報喜學校（Annunciation Catholic School）重大槍擊案，23歲槍手韋斯特曼（Robin Westman）於現場自戕，日記寫下犯罪宣言。（圖／路透）

▲▼美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）天主報喜學校（Annunciation Catholic School）重大槍擊案，23歲槍手韋斯特曼（Robin Westman）於現場自戕，日記寫下犯罪宣言。（圖／路透）

▲韋斯特曼在日記寫下犯罪宣言。（圖／路透）

明尼亞波利斯（Minneapolis）警察局長歐哈拉（Brian O’Hara）證實，犯案前數小時，韋斯特曼在YouTube發布多支影片，展示大量槍械，翻閱使用東歐西里爾字母（Cyrillic）和英語混合書寫的日記，內容包括手寫犯案宣言、對於美國多起重大槍擊案凶手的崇拜，以及大量針對孩童與種族的仇恨言論。

根據日記內容，韋斯特曼幻想成為「站在弱小孩童面前的恐怖怪物」，並且詳細規畫這場攻擊，「我擔心找不到足夠多的人群……或許我可以攻擊教堂的一個現場活動。我認為攻擊一大群下課回來的孩子是最好的計畫。」他還在鏡頭前展示自己手繪的教堂內部素描，隨後用刀刺穿那一頁的中心點，「殺了我自己吧」。

▲▼美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）天主報喜學校（Annunciation Catholic School）重大槍擊案，23歲槍手韋斯特曼（Robin Westman）於現場自戕，日記寫下犯罪宣言。（圖／路透）

▲▼美明尼蘇達天主教學校「大規模槍擊」　至少3死。（圖／路透）

▲這場槍擊案導致2名孩童喪生。（圖／路透）

韋斯特曼希望死前除掉「一個具有政治或社會重要性的目標」，「像是馬斯克、川普或一些重要的企業高層主管」，但他宣稱沒有政治動機，「我這麼做不是為了傳遞訊息，而是為了取悅自己。我這麼做是因為我生病了。」

韋斯特曼被美媒形容為一名跨性別者，根據法庭文件17歲時申請將名字從羅伯特（Robert）改為羅賓（Robin），並且表明自我認同是女性，但5年後似乎又改變心意。此外，「天主報喜學校」不僅是他的母校，也是其母親曾任職秘書的地方。

警方表示，韋斯特曼遺體旁發現的凶器包括一支步槍、一支霰彈槍及一支手槍，都是透過合法管道購買。此前他在執法部門沒有留下任何犯罪紀錄。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

