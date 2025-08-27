「男友突變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話：15分鐘最好

▲男友忽然變持久，讓原PO感到崩潰。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「男友怎麼越來越久？」一名妹子透露，過去和男友激戰大約10至15分鐘就結束，節奏與氛圍讓她覺得剛剛好。但近期男友開始積極練腿深蹲，還搭配保健食品，整個人變超猛，「時間也拉很長！」原本她一開始還享受，但現在卻痛到想哭。文章引來不少女網友坦言，「10-15分最好，之後會很痛」。

一名女網友在Dcard表示，以前激戰大概10至15分鐘就結束，她喜歡這種節奏與氣氛，然而男友自從吃了保健食品，加上積極練腿力、深蹲，「這陣子明顯變很猛，時間也拉很長！」

原PO說，一開始很享受長時間的激戰耐力賽，現在反而開始對性事感到畏懼，「到後面已經快哭，「不要了，我真的要S了。」

對此，原PO不禁困惑拋問，「是不是直男都覺得時間越久越好？」並強調她並不需要「超長馬拉松式的表現」，適度就已經很滿足，現在反而因為過久導致疼痛，完全不像享受。

文章一出，許多女生也大吐真心話，「完全懂！！我是皮比較薄的那種，有時候男友太久的話...我都會摩擦破皮，洗澡超痛的…」「我也不喜歡太持久，做太久後面會感覺沒那麼舒服」、「太久真的不是加分」、「10-15分鐘最好，之後會很痛」、「真的...太久做到想哭，15分鐘就差不多了」、「我大概20分鐘開始就覺得有點燒，就下面很燒的那個感覺，雖然能繼續，但結束後肯定是要休息個兩天」、「太久不行、次數多也不行，我實驗過，每天一次還可以，但如果早晚來，第二天晚上肯定痛」。

「最美性學博士」許藍方也曾提醒，男性別再陷入「越久越厲害」的迷思。她指出，前戲、正戲、後戲加起來「30分鐘內最理想」，正戲部分約落在7至13分鐘最讓女性喜歡。

許藍方強調，這並不是要硬撐到13分鐘才結束，而是在這段期間內適度刺激，讓女伴能達到高潮，最後再射精才是完美節奏。