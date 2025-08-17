男友洗腦第一次「多數女生準備套套」　妹子0性慾傻眼！全場砲翻

▲男友竟認為，第一次發生關係，要由女友買保險套。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次應該是女生要準備保險套？」一名妹子困惑表示，男友很認真地告訴她，保險套應該由女生準備，甚至還強調「大多數都是女生在買」。這番話令原PO相當錯愕，畢竟她都自掏腰包買避孕藥了，沒想到男友還說套子太貴，讓她頓時覺得對方有點「爛」。文章引發網友砲轟，「這種垃圾言論第一次聽到！」

一名女網友在Dcard透露，她對性事沒有太大興趣，但男友曾多次提及「保險套應該女生要買」，甚至還說女生只要摸一下就能知道男生的尺寸。她坦言自己沒有相關經驗，當下只能尷尬回應「不清楚」。但這段對話讓她心裡很不舒服，畢竟保險套是雙方的責任，卻被推得一乾二淨。

原PO更提到，避孕藥已經自己花錢買了，照理說男方應該更積極承擔保護責任，反被說「保險套很貴」，讓她心裡冒出疑問，「到底買套是不是女生的責任？還是只是對方推卸？」最後她不禁搖頭嘆道，「突然覺得這個人有點爛，不知道該怎麼開口談這件事」。

文章曝光後，全場網友紛紛怒回，「還不分手嗎」、「相信我，跟他做妳絕對會後悔」、「爛人一枚」、「不要做就好了啊，反正妳沒有生理需求，他要他就花錢買」、「分手好嗎？他是巨嬰，將來絕對軟土深掘」、「叫他慢慢等，等到妳有需求的時候再來說」、「這種垃圾言論第一次聽到」。