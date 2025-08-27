又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

▲北京再度遇暴雨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台26日消息指出，26日夜間至27日夜間，北京市有暴雨，沿山（房山、門頭溝、石景山、昌平、懷柔、密雲）和南部（大興、通州）的部分地區有大暴雨；延慶、昌平、懷柔、門頭溝、房山、密雲等多區暴雨紅色預警。

綜合陸媒報導，北京氣象部門統計，從26日20時至27日14時，全市平均降水量38.6毫米，城區平均44.6毫米，均達到大雨量級；降雨仍在持續，達到50毫米就將突破暴雨量級的標準。目前全市最大降水量出現在房山新村為112.0毫米；最大降水強度出現在大興山西營，27日12時至13時一小時降水38.5毫米。

氣象台首席預報員雷蕾介紹，此次降雨是受東移氣旋和低空急流的影響，由於低渦流系統移動速度緩慢，加上有充沛的水汽輸送，所以過程累計的降雨量大。

▲預計28日停止降雨。（圖／翻攝自微博）

她說道，「從感官上來說，不像主汛期那種對流性降雨那麼猛烈，這場雨整體下得比較平穩，時間持續長所以累計雨量較大，降雨的效率高，跟主汛期的短暫強降雨相比，性質還是不一樣的。」

雷蕾表示，「預計下午到傍晚時段，城區的降雨還會再次增強，晚高峰出行請大家注意安全，整個降雨過程全市平均降雨量將達到暴雨量級，局部暴雨，暴雨橙色預警中，請注意防範，預計28日天亮前後降雨結束。」

北京市連迎多日暴雨，相關話題「北京暴雨又雙叒叕來了」也衝上熱搜榜。不少居民表示，「出個門直接大沖澡」、「雨簡直是用潑的」、「又來了！ 北京暴雨+山洪+積水內澇，這一輪降雨將持續24小時…這雨怎麼沒完沒了」、「北京這雨下一天了，斷斷續續的，估計要下到明天去了，天冷了，該降溫了」。