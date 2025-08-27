　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

▲北京再度遇暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲北京再度遇暴雨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台26日消息指出，26日夜間至27日夜間，北京市有暴雨，沿山（房山、門頭溝、石景山、昌平、懷柔、密雲）和南部（大興、通州）的部分地區有大暴雨；延慶、昌平、懷柔、門頭溝、房山、密雲等多區暴雨紅色預警。

綜合陸媒報導，北京氣象部門統計，從26日20時至27日14時，全市平均降水量38.6毫米，城區平均44.6毫米，均達到大雨量級；降雨仍在持續，達到50毫米就將突破暴雨量級的標準。目前全市最大降水量出現在房山新村為112.0毫米；最大降水強度出現在大興山西營，27日12時至13時一小時降水38.5毫米。

氣象台首席預報員雷蕾介紹，此次降雨是受東移氣旋和低空急流的影響，由於低渦流系統移動速度緩慢，加上有充沛的水汽輸送，所以過程累計的降雨量大。

▲預計28日停止降雨。（圖／翻攝自微博）

▲預計28日停止降雨。（圖／翻攝自微博）

她說道，「從感官上來說，不像主汛期那種對流性降雨那麼猛烈，這場雨整體下得比較平穩，時間持續長所以累計雨量較大，降雨的效率高，跟主汛期的短暫強降雨相比，性質還是不一樣的。」

雷蕾表示，「預計下午到傍晚時段，城區的降雨還會再次增強，晚高峰出行請大家注意安全，整個降雨過程全市平均降雨量將達到暴雨量級，局部暴雨，暴雨橙色預警中，請注意防範，預計28日天亮前後降雨結束。」

北京市連迎多日暴雨，相關話題「北京暴雨又雙叒叕來了」也衝上熱搜榜。不少居民表示，「出個門直接大沖澡」、「雨簡直是用潑的」、「又來了！ 北京暴雨+山洪+積水內澇，這一輪降雨將持續24小時…這雨怎麼沒完沒了」、「北京這雨下一天了，斷斷續續的，估計要下到明天去了，天冷了，該降溫了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝
抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波
30年最慘豬荒「豬肉飆天價」　知名爌肉飯撐不住...恐漲10
快訊／七長剩一長！王義川請辭綠政策會執行長　宣布不續任黨團幹
快訊／李洋接任運動部長　王齊麟發聲了
性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

陸28歲美女「抗癌網紅」離世　考上空姐卻患上全球僅400例罕病

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

陸不肖商人用「AI惡搞全紅嬋」帶貨雞蛋　哥哥怒喊：告不完

陸女子買旗袍疑買到「壽衣」　「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

外賣小哥和民眾騎電動車「對峙」4小時　天都黑了！路人傻眼：這麼倔

館長讚深圳發展　國台辦：做中國人自豪感油然而生，是情理之中的事

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

北京大閱兵下周登場　大陸將邀請台灣「各界代表人士」出席

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

陸28歲美女「抗癌網紅」離世　考上空姐卻患上全球僅400例罕病

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

陸不肖商人用「AI惡搞全紅嬋」帶貨雞蛋　哥哥怒喊：告不完

陸女子買旗袍疑買到「壽衣」　「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

外賣小哥和民眾騎電動車「對峙」4小時　天都黑了！路人傻眼：這麼倔

館長讚深圳發展　國台辦：做中國人自豪感油然而生，是情理之中的事

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

北京大閱兵下周登場　大陸將邀請台灣「各界代表人士」出席

「男友突變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話：15分鐘最好

罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

AJ哥受邀到中國！高官「拉紅布條迎接」　發片嗨喊：青海我來了

英格蘭聯賽盃／狼隊末段連進2球！戲劇性逆轉西漢姆　戈麥斯：我們戰鬥到最後一分鐘

林莎出國解放比基尼！　「趴地掉出傲人上圍」好身材看光

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

買房砸41萬裝潢　男見「真正屋主」現身大驚：記錯樓層了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

吉田一將遭註銷仍會留隊　台鋼雄鷹期待經驗傳承

【忘拉手煞悲劇】計程車倒退嚕 運將肉身擋！遭活活壓死

大陸熱門新聞

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

單身男花百萬4天閃婚　竟發現妻黑歷史

陸男衝撞輾人釀2死1傷！驚悚畫面曝

海基會要求協助註銷大陸戶籍？　國台辦：須以「台灣省」名義提出請求

釣魚場「魚王」太貪吃！老闆慘賠30萬　崩潰呼巴掌

又双叒叕來了！北京再度遇暴雨

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

陸景區遊客玩「自由落體」墜40公尺入水潭 目擊者：水裡有血

陸28歲美女「抗癌網紅」離世 考上空姐卻患上全球僅400例罕病

小貓誤入老虎園　被叼走咬死

館長讚深圳發展　國台辦：做中國人自豪感油然而生，是情理之中的事

106公斤太胖被分手　陸男3個月減到71公斤

陸女子買旗袍疑買到「壽衣」 「活人單逝者雙」回家一查：8顆扣子

外賣小哥和民眾騎電動車「對峙」4小時 天都黑了！路人傻眼：這麼倔

更多熱門

相關新聞

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！氣象專家賈新興表示，觀察周四南海一帶有熱帶系統發展的趨勢，未來變颱風機率差不多4、5成，預估往海南島移動；另外，觀察下周三後於琉球群島東南方一帶熱帶系統發展的狀況，也有機會變颱風，成颱機率約4、5成。

颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

關鍵字：

北京暴雨氣象紅色暴雨預警

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

薔薔宣布開除元老員工

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面