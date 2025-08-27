李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

▲2025世壯運羽球，奧運金牌李洋。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

運動部將於9月9日揭牌成立，行政院今（27日）證實，兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋，將擔任首屆運動部長。國民黨立委洪孟楷指出，運動是最不分黨派、不分族群的團結項目，期待李洋上任後，達成四大核心價值，分別是人才培育、國際交流、產業發展、永續樂活等，讓台灣的好手一棒接一棒、棒棒是強棒，讓每個項目都能有金牌的繼續誕生。

對於李洋擔任首屆運動部長，洪孟楷先說，恭喜金牌國手李洋，榮任首屆體育部長，期待達成四大核心方向，做出令國人滿意成績。

洪孟楷指出，本次內閣改組，要說唯一亮點，絕對是年僅30歲的金牌國手李洋榮任首屆的體育部長；洪孟楷跟李洋是同住林口的鄉親、也同是中山國中的學長學弟，以台灣體育長期發展的正向角度來看，期待李洋部長能夠新人新氣象，好好的發揮羽球場上的拚勁與衝勁，為台灣體育走出一條金牌大道。

洪孟楷表示，過去運動部的催生，包括組織條例等審查，他一直是在野陣營主要的提案者之一，身為長期的棒球迷、運動迷，更深知運動是最不分黨派、不分族群的團結項目，每個國際賽滿場青天白日滿地紅的感動，是最美的風景和畫面。任何人有心承擔運動部長的角色，他都給予最大的尊重及祝福。也期許李洋能夠發揮運動部成立時朝野的共同期待，達成四大核心價值，分別是人才培育、國際交流、產業發展、永續樂活等四大目標。讓台灣的好手一棒接一棒、棒棒是強棒，讓每個項目都能有金牌的繼續誕生。

「政治是一時，台灣的體育發展是永久」，洪孟楷說，身為在野黨的委員，一定還是秉持專業監督、理性把關，絕不會雙標，也呼籲民進黨政府，既然重用李洋，就讓他好好發揮專業，尊重新部長的理念，不要最後演變把金牌國手當樣板，期許李洋做好首屆部長任務，能夠做出成績，相信這是國人共同的期待。