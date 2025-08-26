「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來　收入翻倍不是夢

▲命理師透露，2025年乙巳「青蛇年」農曆7月有四個生肖特別旺財。（示意圖／翻攝自pexels，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2025年為乙巳年，也是60年一遇的「青蛇年」。命理專家楊登嵙指出，農曆七月正值俗稱「鬼月」的時期，生肖屬蛇、虎、豬、猴分別值太歲、刑太歲、沖太歲與害太歲，需格外注意健康與安全；不過，生肖兔、羊、狗與鼠卻在此時迎來特別旺盛的財運，有望翻轉命勢。

楊登嵙表示，屬兔的朋友在農曆七月正財運勢明顯增強，事業表現日益穩定。上班族有機會獲得薪資調升，自營者則因客源穩固而維持長期收益，部分合作案與過往投資也可能帶來回報，適合進行資金操作或長期投資。

屬羊者則迎來眾多投資契機，容易獲得貴人相助。除了外在助力，本身的勤奮與進取心也推動事業與財運齊頭並進，甚至可能因貴人提攜而得到額外財富，財源不僅穩定，還有擴展空間。

屬狗的人正財穩健，只要善用智慧與努力，收入便能穩定成長，生活無虞；偏財運也頗佳，參加抽獎往往不會空手而歸。不過，楊登嵙提醒，切勿進行金額龐大的短期投資，以免被套牢，宜採取長期布局以累積財富。

至於屬鼠者，則是偏財最為旺盛。購買刮刮樂或參與抽獎活動，都有較大機會獲得驚喜之財；正財運也穩中有升，上班族表現優異有望加薪或升遷，經商者若積極投入，更可能迎來收入翻倍。整體財運呈現持續走升態勢，專注正財將收穫更為穩健豐厚。

楊登嵙強調，「青蛇年」能量強勁，對不同生肖影響差異甚大，雖然部分屬相需謹慎防範，但也有生肖迎來財運契機。他提醒，無論運勢吉凶，皆應以謹慎心態規劃生活，順勢而為，才能真正把握機遇、避開風險。